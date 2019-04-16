Заслуженный артист Азербайджана, известный тарист Сахиб Пашазаде стал победителем второго фестиваля по культурному обмену "Шелковый путь - молодые мечты", который прошел в Пекине.

Сахиб Пашазаде уже многие годы прославляет Азербайджан за рубежом, успешно участвуя на различных фестивалях, конкурсах и концертах. Он выступает чаще всего в составе своего инструментального ансамбля "Мугам". Музыкант также часто выступает с зарубежными музыкантами, и создает с ними синтез мугама с другими жанрами.

Как сообщает Day.Az, на этот раз Пашазаде с успехом выступил в фестивале "Шелковый путь - молодые мечты", целью которого является внесение вклада в создание общего будущего и обеспечение мира посредством усиления культурного обмена между молодежью стран, расположенных на историческом Шелковом пути.

В фестивале приняли участие более 300 представителей молодежи и подростков из 70 стран.

Проект прошел при организации Альянса городов Шелкового пути и Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами. В рамках фестиваля состоялись конкурсы по музыке, ораторскому искусству, фотоискусству и рисованию на песке.

С. Пашазаде исполнил фрагменты азербайджанских мугамов и китайскую народную музыку на таре. Решением жюри музыканта объявили победителем среди инструментальных исполнителей. Ему были вручены сертификат и кубок фестиваля.

Н. Гасымова