Ежегодно 18 апреля отмечается в мире как Международный день памятников и исторических мест. Этот памятный день был учрежден ЮНЕСКО, по предложению Совета по охране памятников и исторических мест в 1983 году с целью привлечения общественного внимания к делу охраны памятников и исторических мест.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство культуры, этот знаменательный день широко отмечается и в Азербайджане. Ежегодно в исторических заповедниках и исторических местах, с целью популяризации идеи охраны исторических памятников, организуются различные мероприятия, выставки, передает Day.Az.

Также в связи с Международным днем охраны памятников и исторических мест, в музеях и исторических заповедниках в ведомстве министерства культуры будет объявлен день "открытых дверей" - 18 апреля в этих учреждениях вход будет бесплатным.

Помимо этого, 18 апреля в 18:00 в бакинской гостинице "Boulevard Hotel" при организационном участии Государственной службы охраны, развития и восстановления культурного наследия при министерстве культуры состоится мероприятие, посвященное Международному дню охраны памятников и исторических мест. В ходе встречи будут награждены лица и организации, отличившиеся в области охраны исторических памятников, состоится презентация книги "Каменные стражи", изданной в рамках проекта "Ирс", а также пройдут другие мероприятия по популяризации этого важного начинания.