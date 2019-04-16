В Союзе композиторов Азербайджана состоялась пресс-конференция, посвященная присуждению председателю Союза композиторов Азербайджана, народной артистке, члену-корреспонденту НАНА, "Артисту мира" ЮНЕСКО, профессору Франгиз Ализаде Международной премии "Aga Khan Music Award", учрежденной фондом "Aga Khan Foundation".

Как сообщает Day.Az, в этом году "Aga Khan Foundation", основанный в 1967 году, впервые учредил международную премию в области музыки - "Aga Khan Music Award". Первым лауреатом в области композиции ("creation") стала азербайджанский композитор и пианистка Франгиз Ализаде. Церемония награждения прошла в столице Португалии - Лиссабоне. Премию нашему композитору вручили лично президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, Его превосходительство Ага Хан и Принц Амин.

На пресс-конференции в Союзе композиторов была продемонстрирована видеозапись произведения Франгиз Ализаде "Nəsimi-Passion", посвященного 600-летию со дня трагической казни великого поэта и философа. После просмотра своими впечатлениями о произведении поделились почетные гости пресс-конференции - министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, ректор Бакинской музыкальной академии им. Уз.Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли, известный кинорежиссер, народный артист Октай Миркасимов и др. Они также сердечно поздравили Франгиз Ализаде с присуждением высокой награды.

На пресс-конференции также была показана видеозапись церемонии вручения премии. В завершение мероприятия Франгиз Ализаде ответила на вопросы журналистов.

Н. Гасымова