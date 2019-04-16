2 апреля в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте 41, в знаменитом Дворце Белосельских-Белозерских при организационной поддержке генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге и министерства культуры Российской Федерации, солистами оперной студии Казанской государственной консерватории с участием оркестра "Tatarica" с большим успехом прошла премьера музыкальной комедии основоположника Азербайджанской национальной оперы Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан".

Об этом сообщили Day.Az в Генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге.

На премьеру в качестве почетного гостя был приглашен генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

Выступившие перед премьерой организаторы рассказали об одном из самых известных творений Узеира Гаджибекова - оперетты "Аршин мал алан", которую он создал во время его обучения в Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Римского-Корсакова в 1913-1914 г.г..

Султан Гасымов выразил большую благодарность руководству и всему коллективу Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова за постановку этого бессмертного произведения Узеира Гаджибекова. Дипломат в своем выступлении отметил роль Узеира Гаджибекова в истории азербайджанской музыкальной культуры, который будучи автором первой оперы не только в Азербайджане, но и на всем мусульманском Востоке, выявил и обосновал тончайшие особенности азербайджанской музыки.

Генеральный консул отметил, что Узеир Гаджибеков был удостоен званий народного артиста СССР, был лауреатом Сталинской премии, орденов Ленина и "Трудового Красного Знамени". Он также являлся профессором, академиком Академии Наук Азербайджана, председателем Союза композиторов Азербайджана, ректором Азербайджанской государственной консерватории, директором Института искусств АН Азербайджанской ССР и автором гимна Азербайджанской ССР и Азербайджанской Республики. Султан Гасымов также подчеркнул важную роль культурных связей в развитии отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

В завершении своего выступления Султан Гасымов от имени посла Азербайджана в Российской Федерации Полада Бюльбюль оглы подарил цветы и памятные подарки творческому коллективу Казанской государственной консерватории, которые в свою очередь выразили ему благодарность за оказанную поддержку.