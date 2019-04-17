В Центре Гейдара Алиева состоялся показ моноспектакля народного артиста России Евгения Князева "Пиковая дама" по мотивам одноименной повести гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

До выхода на сцену в интервью Trend Евгений Князев отметил, что это его третий приезд в Баку. Впервые он посетил город в 80-х годах, а во второй раз - в рамках гастролей актеров Московского государственного академического театра имени Вахтангова со спектаклем "Посвящение Еве".

"Знаменательно, что в год 220-летия Александра Пушкина в Баку представлен моноспектакль "Пиковая дама" - одна из важных вех моей творческой жизни и русской литературы. В третий раз приезжаю в Баку, и тот прогресс, что вижу глазами, не передать словами! Помню, как в 2011 году, когда мы гуляли по городу, видел, как столица готовится к "Евровидению", строятся огромный Бакинский кристальный зал и величественный Центр Гейдара Алиева, где мне сегодня выпала честь выступать. Вчера мы гуляли по светлой набережной - Бакинскому бульвару, вечером город светится красивыми огнями, мне очень приятно находиться в Азербайджане. Вижу, какой здесь интерес к русскому языку, а отношения России и Азербайджана - дружественные и постоянно развиваются. И еще хотелось бы отметить, что в Театральном институте им. Б. Щукина, ректором которого я являюсь, учатся талантливые студенты из Азербайджана, которые вскоре вернутся на родину, и хотелось бы пожелать им творческих свершений", - сказал Евгений Князев

Известный актер театра и кино, который с большим мастерством воплотил образы таких исторических личностей, как Вольф Мессинг, Иосиф Сталин, Лев Троцкий, Борис Пастернак, на этот раз предстал в спектакле "Пиковая дама", доказав, что и "один в поле воин". На протяжении полутора часов (!) - один - он играл не только главного героя Германа, но и перевоплощался в образы Графини и ее воспитанницы Лизы.

Блестящее исполнение Евгения Князева на сцене, где использовалось минимум декораций, то, как он мастерски оживлял героев, позволяло зрителям оказаться под влиянием волшебного творчества Александра Пушкина. Артист заворожил гостей историей игрока Германа, постигшего мистическую тайну трех карт. Своей энергетикой, интонациями и тембром голоса актер погрузил публику в потрясающий пушкинский текст. Словно каждый из зрителей находился рядом с действующими лицами, видел и слышал их. Восхитительный талант перевоплощения передавал атмосферу того времени и характер персонажей. "Многоликий" Евгений Князев, виртуозно меняя маски и филигранно расставляя акценты, вживую рисовал образы, постепенно вбирая в себя новые интонации, смыслы, "наполняясь" реквизитом - карманные часы, карта, колокольчик... Пролетели полтора часа незаметно, актер выступал на одном дыхании, были моменты, когда эмоции зашкаливали от игры профессионала, а это не на каждом спектакле бывает. И как справедливый финал - овации зрителей и цветы!