Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева прошел концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им Г. Гараева.

Дирижировал оркестром выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

Оркестр под руководством молодого дирижера аккомпанировал таким же молодым солистам. Так в начале вечера лауреат международных и республиканских конкурсов, талантливый трубач Джабир Алиев исполнил Концерт-этюд для трубы с оркестром Александра Гедике. Лауреат международных и республиканских конкурсов канонистка Натаван Гасанова порадовала публику прекрасным исполнением произведения азербайджанского композитора Мамедаги Керимова "Посвящение Натаван". В этот вечер выступила еще одна лауреат международных и республиканских конкурсов - молодая пианистка Манзер Арзуманзаде, которая исполнила первую часть Концерта №3 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена. А в заключении вечера пианист-виртуоз Ширин Амирасланова исполнила первую часть Концерта №12 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта.

Каждое выступление молодых талантов сопровождалось аплодисментами зала. А в заключении вечера публика наградила дирижера, оркестр и солистов продолжительными овациями и возгласами "браво".

Н. Гасымова