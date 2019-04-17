Проживающий в Германии азербайджанский певец Сейран Исмаилханов в рамках своего проекта "Дух Кавказа" представил клип на азербайджанскую народную песню "Gözəlim sənsən", которая стала хитом, войдя в репертуар народного артиста СССР Рашида Бейбутова.

Как сообщает Day.Az, теперь эта композиция будет звучать на многих европейских радиостанциях именно в версии Исмаилханова.

Отметим, что ранее его исполнение азербайджанской народной песни "Сары гялин" имело большой успех во всей Европе, поэтому певец решил продолжить работу с известными композициям родины и добавлять их в свой проект "Дух Кавказа".

Добавим, что режиссером клипа выступил сам певец. В ролике снялась модель Рожда Четиндаг. Аранжировку песни сделал Рухин Исмаил.

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Н. Гасымова