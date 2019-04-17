17 апреля в Бакинском конгресс-центре состоялась презентация документального фильма "Шахдаг. Царь-гора", снятого в рамках специального проекта Общественного объединения IDEA из цикла документальных фильмов о национальных парках.

Как Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

До презентации фильма гости посмотрели выставку фотографий, сделанных режиссером фильма "Шахдаг. Царь-гора" Игорем Бышневым во время съемок.

На церемонии презентации также были продемонстрированы кадры нового фильма, повествующего о недавно созданном Гызылагаджском национальном парке, съемки которого ведутся и в настоящее время.

Выступивший на церемонии Игорь Бышнев, выразив признательность инициатору проекта "Шахдаг. Царь-гора" Лейле Алиевой, поделился с гостями впечатлениями о съемках фильма, которые продолжались в течение шести лет.

Игорь Бышнев подчеркнул, что в Азербайджане есть хорошие возможности для развития экотуризма.

В фильме повествуется о цели создания Шахдагского национального парка - самого большого на Южном Кавказе, о видах фауны, обитающих здесь, 108 из которых занесены в Красную книгу Азербайджанской Республики, о других эндемичных и истребляющихся видах и трансграничных кочевых животных, о различных видах флоры, характерных для данной территории, о ландшафте Шахдага, поражающего своим величественным видом, а также о существующих на территории горных лесных массивах глобального значения.

В рамках данного проекта IDEA в 2014 году широкой общественности был представлен документальный фильм "Ширванский национальный парк", в 2015 году - фильмы "Птичий рай - Акгельский национальный парк" и "Гейгельский национальный парк", в 2017 году - "Азербайджан. Спасение джейранов", а в прошлом году - "Абшеронский национальный парк". Предусматривается подготовка документальных фильмов о всех национальных парках нашей страны.

По инициативе Общественного объединения IDEA фильм "Шахдаг. Царь-гора" будет показан в высших учебных заведениях нашей страны, а также в Ресурсных центрах Баку и Гянджа. Показ документального фильма планируется также в других странах и в рамках различных международных мероприятий.

Основная цель созданного Общественным объединением IDEA цикла документальных фильмов о национальных парках заключается в пропаганде у нас в стране и за рубежом живописной природы Азербайджана, а также в донесении до внимания важности охраны окружающей среды.