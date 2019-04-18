18 мая в рамках совместной культурной программы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и посольства Италии в Азербайджане в Театре оперы и балета состоится показ спектакля "Богема" Джакомо Пуччини. Об этом сообщиди Day.Az в пресс-службе Театра.

Партию Мими будет исполнять заслуженная артистка Азербайджана, Президентский стипендиат, лауреат национальной премии "Хумай" Афаг Аббасова, а партию Мюзетты - заслуженная артистка республики, Президентский стипендиат Инара Бабаева. В роли Рудольфа выступит лауреат международных конкурсов вокалистов Виталий Ковальчук, ныне живущий и работающий в Италии.

В этот день партию Марселя будет исполнять итальянский вокалист Лука Бруно.

Оперой будет дирижировать лауреат международных конкурсов дирижеров, итальянка Беатриче Венеци. Ее гастроли с большим успехом проходили в лучших оперных театрах и концертных залах Европы.

В спектакле также примут участие ведущие солисты Театра оперы и балета - народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Альциндора) и Акрам Поладов (партия Коллена), заслуженные артисты республики Турал Агасиев (партия Шонара), Алиахмед Ибрагимов (партия Парпиньола) и др.

Ф. Агаларова