В Союзе композиторов Азербайджана открылась научно-практическая музыковедческая конференция на тему "Образ и поэзия Насими в творчестве азербайджанских композиторов", посвященная 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, мыслителя и философа Имадеддина Насими. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе СКА.

На открытии председатель СКА, народная артиста, профессор Франгиз Ализаде подчеркнула, что проводимый в Азербайджане Год Насими вызвало новую волну интереса к личности великого поэта Востока, побудило к дальнейшему глубокому изучению его бесценного творческого наследия. Отмечая значение и место поэзии Насими в азербайджанской музыке, она рассказала также о своих произведениях, воплощающих образ и поэзию великого мыслителя и философа.

Гостям были представлены музыкальные номера на слова Насими - песню Тофига Гулиева из кинофильма "Насими" и романс Эмина Сабитоглы "Eylədi" исполнила заслуженная артистка Азербайджана Гюлистан Алиева в сопровождении Наиби Шахмамедовой (фортепиано).

С докладами выступили - доктор искусствоведения, профессор Джамиля Гасанова ("Тема Насими в азербайджанской музыке"), секретарь СКА Алия Мамедова ("О новом проекте Союза композиторов, посвященном Насими"), доктор философии по искусствоведению, профессор Земфира Абдуллаева ("Музыка Тофига Гулиева к кинофильму "Насими"), заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Имруз Эфендиева ("Насими и музыка: "Насими-Пассион"" Франгиз Ализаде").

19 апреля свои доклады представят заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Саадят Тахмиразгызы ("Образ Насими в творчестве Фикрета Амирова"), заслуженный деятель искусств, профессор Хаджар Бабаева ("Образность в музыке азербайджанских композиторов, посвященных Насими"), доктор философии по искусствоведению Лала Джафарова ("Фактурные и тембровые особенности произведений, посвященных Насими"), доктор философии по искусствоведению Лейла Кулиева ("О симфонической поэме "Насими" Азера Рзаева"), Айсель Керимова ("Лирика Насими в вокальном творчестве азербайджанских композиторов"). В музыкальной части заседания будут показаны видео-фрагменты оркестровых сочинений азербайджанских композиторов, связанные с наследием великого Насими.