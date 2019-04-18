Театральный коллектив Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории принял участие на открытии Международного фестиваля среди школьников, который проходит в турецком городе Кайсери. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе коллектива.

Фестиваль начался шествием по улицам города, затем прошла встреча с главой муниципалитета Кайсери Мемдух Бюйюккылыджем. Художественный руководитель коллектива, художник-декоратор Гюнай Мехтизаде и национальный куратор проекта, директор гимназии Айтян Ахмедова выразили признательность за приглашение и теплый прием, пожелали всем участникам успехов. Мемдух Бюйюккылыдж отметил, что главная цель проекта - выявление и развитие творческих способностей подрастающего покления, налаживание дружественных связей между народами, подчеркнув братские отношения между Турцией и Азербайджаном.

Коллектив представит 20 апреля спектакль "Aləmin Nəfəsi: Nəsimi", посвященный 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, мыслителя и философа Имадеддина Насими. Режиссер - Эльнура Велиева, медиа-руководитель проекта - Хаяла Мамедова.