17 апреля в Международном центре мугама была представлена концертная программа с участием студентов кафедры "Исполнительство на народных музыкальных инструментах" факультета "Музыкальное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.



Вечер прошёл в рамках совместного проекта - "Yeni nəsil dəvət edir" Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.



Концерт начался с исполнения ансамблем народных инструментов университета под художественным руководством народного артиста Азербайджана, профессора Замига Алиева произведения "Bayatı-Şiraz dəraməti".



Затем в исполнении студентов университета прозвучали произведения "Ana" С.Алиевой, "Cahargah rapsodiyası" Х.Рзаева, "Şuşam laylay" и "Laylay" В.Адыгёзалова, "Qəzəl" - Дж.Джахангирова, пьеса "Koнцерт" А.Бабирова, "Ömrümün istəyi" С.Керими, "Çinarənin

sevinci" Д.Дадашева, "Радость любви" Ф.Крейслера, "Ave Mariya" А.Пьяццоллы.



В завершение вечера камерным составом ансамбля народных инструментов университета были исполнены известные произведения Гара Гараева ("Танец страстной девушки" из балета "Тропою грома") и Васифа Адыгёзалова ("Qərənfil").



Концерт завершился продолжительными аплодисментами.



Отметим, что в Международном центре мугама продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию национального культурного и литературного наследия.



Н.Гасымова