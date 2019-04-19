16 и 18 апреля в Международном центре мугама состоялся шестой тур финальной стадии телевизионного конкурса "Мугам 2019", проводимого в рамках проекта Фонда культуры Азербайджана, при содействии Фонда Гейдара Алиева, организационной поддержке Азербайджанского телевидения и участии министерства культуры Азербайджана.

На этой неделе авторитетное жюри, в составе которого народные артистыАзербайджана Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Сакина Исмаилова, Мансум Ибрагимов, Мелекханум Эйюбова, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев и секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми оценивало исполнение конкурсантами мугамов на газели народного поэта Сулеймана Рустама.

Перед началом конкурсных программ были прослушаны хранящиеся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения записи выступлений известных исполнителей мугама Сабира Мирзоева и Эйнуллы Джабраилова.

Затем состоялись сами конкурсные выступления в сопровождении ансамблей музыкантов первого и второго составов - Рашада Ибрагимова (тар 1-го состава), Тябриза Юсубова (кеманча 1-го состава), Рустама Муслимова (тар 2-го состава), Эльнура Салахова (кеманча 2-го состава), Адиля Муслимова (балабан), Сиявуша Керимова (нагара), Айсу Садыговой (канон) и Идриса Гусейнова (уд).

После выступления каждого из участников членами жюри проводился тщательный анализ выступления, высказывались соответствующие замечания, давались полезные рекомендации и ставились объективные оценки.

По итогам двух конкурсных дней шестого тура участники получили следующие баллы:

- Хаял Гусейнов, Гусейн Сяба, Зульфия Джабраилзаде, Фаик Акберов, Вялиш Мирзоев, Наджиба Мамедова, Сума Тапдыгова, Мурад Рустамзаде и Илаха Рустамова - по 63 балла;

- Галям Годжаманова, Тариэль Велиев, Тюркана Наджафова и Раван Гочаев - по 62 балла;

- Мехин Гараева - 61 балл;

- Зибяр Заманова - 58 баллов.

В соответствии с условиями конкурса участница Зибяр Заманова, набравшая наименьшее количество баллов покинула конкурс.

Таким образом, борьбу продолжают 14 участников телевизионного конкурса "Мугам-2019", седьмой тур которого пройдёт в регионах республики 23 и 25 апреля.

Н.Гасымова