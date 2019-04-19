В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна полным ходом идут репетиции спектакля "Миллионерша" по мотивам пьесы Бернарда Шоу, сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.

Премьера спектакля, которая состоится 19 мая в 19.00, приурочена к юбилею народной артистки Азербайджана Натальи Шаровской.

В спектакле народная артистка Азербайджана предстанет перед зрителями в заглавной роли - образе миллионерши Эпифании Онизанти ди Парерга. История финансовых и любовных приключений этой неуемной во всех смыслах дамы не оставит равнодушным никого.

Постановку комедийного спектакля осуществляет главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник-оформитель - Александр Фёдоров, видеоинсталяция - Джавид Имамвердиев, хореография - заслуженный артист Азербайджана Фуад Османов и Рауля Турккан, постановщик боевых сцен - Александр Мордвинкин, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова.

В спектакле заняты заслуженные артисты Азербайджана Салман Байрамов и Фуад Османов, актеры Олег Амирбеков, Медина Муллаева, Заур Терегулов, Надир Абдурагимбеков и Фатима Алиева.

Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города, а также онлайн на www.iticket.az