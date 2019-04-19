В Центре Современного Искусства YARAT прошел творческий вечер композитора Севиндж Агасиевой под названием EŞQ (Любовь), приуроченный ко дню рождения музыканта, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер прошел с большим успехом и с аншлагом, зрители даже сидели на полу и на протяжении всего концерта овациями поддерживали именинницу. Интересно, что Севиндж Агасиева в этот вечер также блеснула своими вокальными способностями, что приятно удивило публику, среди которой были медийные лица - заслуженный артист Ильгар Мурадов, танцовщица и актриса Оксана Расулова, актер Турал Ахмед и другие. Таким образом, вечер стал первым сольным концертом Севиндж Агасиевой. Вместе с ней выступили талантливые музыканты - Али Ибрагимзаде (гитара), Ниджат Пашазаде (бас-гитара), Рамиз Севдималиев (ударные), Афшин Ализаде (фортепиано), Эмин Галиев (виолончель), Саид Мамедов (скрипка), Сеймур Гасанов (аккордеон).

После концерта эмоции переполняли Севиндж Агасиеву, и она поделилась статусом в соцсетях: "Дорогие мои! Родные! Знакомые и незнакомые мне люди! Огромное спасибо за то, что были рядом, в социальных сетях и на моем первом соло-концерте! Столько поздравлений, что я не успевала даже "лайкнуть", поэтому физически просто не успела отблагодарить каждого лично. А тем, кто поддержал меня на концерте, скажу - До слез, просто я онемела, увидев переполненный зал! Пришли близкие, которых я забыла пригласить, но они показали, что любящий человек не ждет приглашения! Вы меня окрылили! Вы меня погрузили в невероятный прекрасный и ароматный сад цветов! Как хорошо, что вы у меня есть! Я поняла, что неспроста весь труд и пройденный тернистый путь. Спасибо огромное Центру Современного Искусства YARAT, руководству и всей команде за предоставленную мне эту возможность! Спасибо музыкантам, без которых я не смогла бы выступить так! Я думаю аншлаг для первого соло-концерта большой успех! Я счастлива и благодарна!"

Севиндж Агасиева - автор многочисленных песен, инструментальных произведений, автор саундтреков к фильму "Поцелуй ангела" (Mələyin öpüşü) и "Немой сон" (Lal yuxu). Выпускница историко-теоретического факультета Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, музыкальный педагог, эксперт-педагог по этикету, педагог-мотиватор.