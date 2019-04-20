Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов и народный артист Азербайджана, известный пианист-виртуоз, профессор Мурад Адыгезалзаде выступили в Эльбской Филармонии в Гамбурге с успешным концертом вокальной музыки. Именитые азербайджанские музыканты собрали аншлаг.

Как сообщает Day.Az, также в вечере приняли участие юный скрипач-виртуоз, 14-летний Курт Миттерфельнер и солист Алматинского театра оперы и балета, молодой баритон Эмиль Сакавов.

В рамках концертной программы в первом отделении прозвучали произведения российских композиторов, а во втором - популярные неаполитанские, итальянские песни и арии.

Примечательным является исполнение музыкантами двух романсов Гара Гарарева на стихи А.С. Пушкина - "Я вас любил" и "На холмах Грузии", написанные 19-летним композитором в год 100-летней годовщины смерти поэта и по праву вошедшие в классический фонд азербайджанской музыки.

Великолепное исполнение было встречено продолжительными овациями и возгласами "браво".

Добавим, что это было первым совместным выступлением Юсифа Эйвазова и Мурада Адыгезалзаде, но у музыкантов уже есть определенные творческие планы на будущее.

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Н. Гасымова