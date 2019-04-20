Вчера в Киноцентре Низами состоялась премьера художественного фильма "Прощай, Шмидт!" ("Əlvida, Şmidt!").

Снятый в жанре трагикомедии по заказу министерства культуры Азербайджана в студии "Mozalan", фильм посвящен 200-летию переселения этнических немцев в Азербайджан.

Выступивший на премьере автор сценария и режиссер фильма Али-Саттар Гулиев поблагодарил министерство культуры и всю съемочную группу за проделанную работу и сообщил, что идея фильма была разработана два года назад вместе со сценаристом Рустамом Бабазаде. Он также добавил, что фильм - это дорожная история о любви, дружбе и мультикультурных ценностях.

Режиссер также подчеркнул, что фильм в скором времени станет участником международных кинофестивалей.

Редактор фильма секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт, писатель, сценарист Ильгар Фахми в своем выступлении отметил, что искусство, литературу окутала негативная энергия, и очень мало произведений может остаться в стороне от этого негатива, и к счастью, этот фильм построен на позитивной энергии.

И. Фахми добавил, что в современном мире двойных стандартов такие картины играют важную роль в донесении до людей истинного положения дел в Азербайджане.

Режиссер-постановщик фильма - Али Саттар Гулиев, сценаристы -Рустам Бабазаде и Али-Саттар Гулиев, оператор - Надир Мехтиев, художник-постановщик - Азиз Мамедов, композитор - Исфар Сарабский, исполнительный продюсер - Тарлан Бабаев, художественный руководитель - Лала Казимова.

В фильме снимались народные артисты Азербайджана Расим Балаев, Рафик Алиев, Гурбан Исмаилов, Шамиль Сулейманлы, заслуженные артисты Земфира Садыгова, Расим Джафаров, актеры Азер Айдемир и др.

Н. Гасымова