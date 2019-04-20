19 апреля в рамках традиционно проводимого в Индонезии кинофестиваля Europe on Screen в выставочно-культурном центре Erasmus по инициативе и при поддержке посольства Азербайджана в Индонезии состоялась столичная премьера фильма "Али и Нино".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел, в ходе 19-го кинофестиваля Europe on Screen, проводимого с 18 по 30 апреля, в восьми крупных городах Индонезии будут показаны свыше ста полнометражных и короткометражных фильмов из 27 европейских стран. В рамках кинофестиваля запланировано четыре показа фильма "Али и Нино", два из которых - в Джакарте. Фильм также будет показан в городах Медан и Сурабая, передает Day.Az.

Выступивший перед премьерой фильма в Джакарте временный поверенный в делах Азербайджана в Индонезии Руслан Насибов сообщил, что фильм снят по мотивам одноименного романа Гурбана Саида, переведенного на 33 языка. Он отметил, что фильм "Али и Нино" - проект, руководителем и исполнительным продюсером которого является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, повествует не только о высокой любви, но и исторических событиях, произошедших столетие назад, в частности о борьбе нашего народа за независимость.

Фильм был с большим интересом встречен любителями кино.