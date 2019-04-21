Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 апреля выделил 12 театрам страны по 100 тысяч манатов, что в целом составляет 1,2 миллиона манатов. Средства предназначены для сохранения и развития традиций азербайджанского театрального искусства.

Как сообщает в субботу Trend, театральные деятели высоко оценили этот поступок Президента Азербайджана, как доказательство большой заботы государства о культуре и искусстве, передает Day.Az.

Директор Азербайджанского государственного театра пантомимы Эльман Рафиев рассказал в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah", что указ Президента Ильхама Алиева был принят с восторгом во всех театрах страны.

"Радость не обошла стороной и Театр пантомимы. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание сфере искусства. Деятели искусства всегда в центре их внимания. Блестящий тому пример - увеличение заработной платы работникам театра на 50 процентов, что стало для людей искусства настоящим праздником. В этой связи, я поздравляю всех работников искусства, театра. Да здравствует Президент Ильхам Алиев, он всегда уделяет внимание и заботу искусству и спорту, и мы постоянно ощущаем это", - сказал директор театра.

По словам Рафиева, выделенные средства пойдут на укрепление материально-технической базы театра: "Как известно, современный зритель желает смотреть необычные, поражающие воображение спектакли, Для этого нужно обновлять оборудование сцены, световые, акустические эффекты. Надеюсь, что благодаря финансовым средствам, выделенным главой государства, наши зрители увидят очень интересные спектакли".