19 апреля в Международном центре мугама состоялось открытие I Открытого музыкального конкурса "Gələcəyin müəllimi" ("Учитель будущего"), приуроченного к 96-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, проводимого совместно Азербайджанским государственным университетом культуры и искусства (АГУКиИ) и Азербайджанским государственным педагогическим университетом (АГПУ).

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики объединённым хором двух университетов.

Выступившие на открытии ректора ВУЗ-ов профессор Джейран Махмудова и профессор Джафар Джафаров обозначили цели и задачи конкурса и пожелали участникам удачи.

В представленной концертной программе в исполнении студентов прозвучали известные произведения Г. Гараева ("Танец страстной девушки" из балета "Тропою грома"), А.Пьяццоллы ("Libertanqo"), Э.Сабитоглы (сюита "Деде Горгуд"), В.Мустафазаде ("Tam tənha", "Yollar"), Х.Векилова ("Şırırığı"), Узеира Гаджибейли ("Şikəstə" из оперы "Кёроглы"), Ниязи ("Arzu"), Н.Мирмамедли ("Баку"), Т.Гулиева ("Qaytağı"), О.Кязыми ("Uca dağlar").

Вечер завершился продолжительными овациями.

Н. Гасымова