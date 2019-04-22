По итогам двух дней полуфинальных прослушиваний вчера были объявлены финалисты "Новой волны-2019".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на EvrazesNews, среди тех, кто прошли в финал - Айсель из Азербайджана, Инис Незири из Албании, дуэт "Анна Мария" из Украины, Буранов и группа "Да винчи" из России. Также среди прошедших в финал - представители Армении, Испании, Италии, Кубы, Латвии, США и других стран.

Теперь все те, кто победил, должны точно в обозначенный срок представить свой репертуар, решить иные вопросы, связанные с подготовкой к выступлению в финале конкурса.

Финал состоится в конце августа в Сочи.

Н. Гасымова