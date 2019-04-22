Азербайджанка стала финалисткой Международного конкурса «Новая волна»
22 апреля 2019 12:12 351
По итогам двух дней полуфинальных прослушиваний вчера были объявлены финалисты "Новой волны-2019".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на EvrazesNews, среди тех, кто прошли в финал - Айсель из Азербайджана, Инис Незири из Албании, дуэт "Анна Мария" из Украины, Буранов и группа "Да винчи" из России. Также среди прошедших в финал - представители Армении, Испании, Италии, Кубы, Латвии, США и других стран.
Теперь все те, кто победил, должны точно в обозначенный срок представить свой репертуар, решить иные вопросы, связанные с подготовкой к выступлению в финале конкурса.
Финал состоится в конце августа в Сочи.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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