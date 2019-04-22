В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь:

Я суть, я не имею места - и в бытие я не вмещусь.

Все то, что было, есть и будет, - все воплощается во мне,

Не спрашивай! Иди за мною. Я в объясненья не вмещусь...

В рамках Года Насими в Азербайджане и в честь 650-летия великого поэта, философа, мыслителя Имадеддина Насими в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошел вечер "Встреча с Насими" с народным артистом Азербайджана Расимом Балаевым, который в 1975 году блестяще воплотил образ Насими в культовом фильме Гасана Сеидбейли "Насими", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот вечер вместил в себя целый волшебный мир, полный музыки, красоты, юмора, задушевных разговоров и поэзии Насими. Режиссер вечера, народный артист Вагиф Асадов представил гостям интересную программу, которая состояла из фрагментов фильма "Насими", стихи, музыки, воспоминаний...И, конечно же, мастер кино Расим Балаев покорил публику своими рассказами и чтением стихов, а превосходным фоном к его выступлению стали чарующие звуки мугама. Также своими воспоминаниями и теплыми словами поделились кинорежиссер, народный артист Октай Миркасимов и заслуженный журналист Надежда Исмайлова.

Было отмечено, что поэтическое наследие Насими, занимающее одно из главных мест в культурной сокровищнице Востока, является ярким художественным достоянием азербайджанского народа. В наши дни, когда уровень научной и философской мысли позволяет приоткрывать некоторые тайны Вселенной и загадки мироздания, мы все больше и больше приближаемся к Насими, вслушиваемся в проповедуемые им сакральные смыслы. Образ Насими, его трагическая судьба, глубокое, бесценное художественное наследие, отражающее широту и гуманизм его воззрений, неизменно привлекали к себе внимание деятелей искусства нашей страны. На основе творчества Насими были созданы многочисленные живописные и скульптурные работы, интересные кинофильмы, проведены искусствоведческие исследования.