Сегодня в Азербайджанской государственной академической филармонии им. Муслима Магомаева состоялась торжественная церемония открытия юбилейного X Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, организованного Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджана и Фондом культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича.

На открытии праздничного вечера министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что фестиваль является значимым событием в культурной жизни страны, который традиционно проходит с участием всемирно известных музыкантов, дирижеров и коллективов, и является большим праздником классической музыки, учрежденным в 2007 году в память о знаменитом уроженце Баку, великом виолончелисте, дирижере и общественном деятеле Мстиславе Ростроповиче.

"Семья Ростроповичей оставила значительный след в музыкальной жизни Азербайджана. Мы гордимся, что у нас были такие земляки и память о них будет всегда жить в наших сердцах. За эти годы в рамках фестиваля мы приняли у себя более 2.5 тысяч музыкантов. И эта традиция будет продолжаться", - сообщил министр.

На торжественной церемонии открытия Фестиваля в Филармонии по традиции выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Уз.Гаджибейли под руководством главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева.

Первым музыкальным произведением, открывшим Фестиваль, стала Симфоническая увертюра "Эгмонт" op. 84 Людвига Ван Бетховена, которая была призвана задать своеобразный "темпоритм" всему Фестивалю.

Известный российский и итальянский скрипач Сергей Крылов в сопровождении оркестра исполнил Концерт для скрипки с оркестром D-dur, op.35 Петра Ильича Чайковского.

Невероятная техника исполнения Крылова покорила публику. 43 года игры и оттачивания мастерства были слышны в каждом музыкальном пассаже. Произведение Чайковского, изобилующее сложными "поворотами", было исполнено на одном дыхании, и вызвало продолжительные овации зала и возгласы "браво". Музыканта несколько раз вызывали на поклон и просили его исполнить "бис". В ответ на аплодисменты зала Крылов виртуозно исполнил "Каприс №24" Н. Паганини.

Завершился вечер исполнением Концерта №2 для фортепиано с оркестром B-dur, op.35 Иоганнеса Брамса. Солировал молодой пианист из Франции Александр Канторов. Солист и оркестр словно втягивали слушателей в воронку многослойности музыки Брамса.

Исполнение завершилось овациями и возгласами "браво". Музыканта также несколько раз вызывали на поклон и просили "бис".

Не смотря на то, что произведение Брамса было достаточно сложным, молодой пианист все же порадовал слушателей и исполнил финал сюиты из балета "Жар-птица" И. Стравинского.

В беседе с нашим сайтом пианист сообщил, что его педагог по фортепиано Рена Шеришевская родом из Баку.

Отметим, что Фестиваль будет проходить в Баку до 27 апреля.

Баку гордится тем, что Мстислав Ростропович родился именно здесь, что на протяжении всей жизни он любил приезжать в этот щедрый и гостеприимный город, богатый своими культурными традициями. В Баку есть улица, носящая имя Мстислава и Леопольда Ростроповичей, музей, посвященный великому музыканту.

Концерты в рамках фестиваля в Баку всегда отличались участием в них известных музыкантов из разных стран, великолепным репертуаром, а также насыщенностью программы.

И этот юбилейный фестиваль не стал исключением.

Участники Фестиваля 2019 года - блистательные солисты и выдающиеся коллективы из разных стран мира. Среди них: пианисты Борис Березовский, Александр Канторов, Ефим Бронфман, скрипач Сергей Крылов, виолончелист Пабло Феррандес, дирижер Фуад Ибрагимов. В числе коллективов, украшающих афишу Фестиваля, Камерный оркестр Лозанны под руководством Джошуа Вайлерштайна, Оркестр и хор MünchenKlang под управлением Томаса Хефеле.

Впервые в Баку приезжает Театр балета Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга. Публика увидит пластическое прочтение знаменитым хореографом романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы" - спектакль "По ту сторону греха" на музыку Рахманинова, Вагнера, Мусоргского.

Концерты X Международного фестиваля Мстислава Ростроповича пройдут на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета имени М. Ф. Ахундова, в Бакинской музыкальной академии и во Дворце Гейдара Алиева.

С полной программой Фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Франгиз Агаларова