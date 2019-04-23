В этом году в Азербайджане будут отмечать 150-летие государственного деятеля Ахмед бека Агаоглу, внесшего вместе с Мамед Эмином Расулзаде и Алимардан беком Топчибашивем важный вклад в формирование азербайджанского национального самосознания. Распоряжение о праздновании юбилея юриста и востоковеда подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. О формировании национальной идеологии в Азербайджане "Вестнику Кавказа" рассказал ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной Академии наук Азербайджана Айдын Балаев, передает Day.Az.

- По вашей оценке, какое значение государство придает сохранению и популяризации наследия идеологов азербайджанской нации начала XX века?

- Указы и распоряжения Президента Азербайджана по проведению юбилеев известных азербайджанских общественно-политических деятелей и мыслителей начала ХХ века, несомненно, являются проявлением заботы и внимания государства к изучению и популяризации исторического наследия азербайджанского народа того периода. Эти указы и распоряжения могли бы стать хорошим импульсом для дальнейшего углубления исследований в данном направлении и более обстоятельного ознакомления широких масс с творчеством выдающихся личностей начала ХХ века, стоявших у истоков формирования азербайджанской нации. Но проблема заключается в том, что государственные учреждения и структуры, на которых возложена непосредственная реализация указов президента, зачастую довольно формально относятся к своим обязанностям. В первую очередь, речь идет о Минкультуре и Национальной Академии Наук Азербайджана. Имеются большие опасения относительно того, что аналогичная судьба ожидает и недавний указ президента о проведении 150-летнего юбилея Ахмед бека Агаоглу и в конечном счете, все ограничится проведением "для галочки" одного-двух собраний или конференций. Между тем, указ президента создает прекрасную возможность для популяризации творчества Ахмед бека Агаоглу, сыгравшего выдающуюся роль в национальном движении азербайджанского народа в начале ХХ века. Тем более что не только широкие массы, но и многие представители нашей интеллигенции до сих пор плохо осведомлены об огромных заслугах этой незаурядной личности в национальном возрождении азербайджанцев.

- Какова ценность наследия деятелей периода АДР для современной азербайджанской государственности в формировании национального самосознания?

- Трудно переоценить эту роль. Своими теоретическими работами и практическими действиями они буквально перевернули ход нашей истории. Еще на рубеже XIX-ХХ веков в сознании азербайджанцев религиозная и региональная принадлежность была намного сильнее этнической идентификации. Азербайджанцы считали себя прежде всего мусульманами и представителями того или иного региона. Именно сформулированные в начале ХХ века Ахмед беком Агаоглу и Али беком Гусейнзаде идеи тюркизма позволили переломить ситуацию. Эти идеи дали толчок процессу пробуждения национальной жизни, способствовали освобождению самосознания азербайджанцев из тисков исламской идентичности. Будучи глубоко секулярной идеологией, тюркизм повернул азербайджанцев "от Мекки к Алтаю". Тюркизм не признавал различия между тюркскими народами, ошибочно считая их единой нацией, но сконструированная ими общетюркская идентичность стала своеобразным переходным этапом от религиозной к сугубо азербайджанской национальной идентичности. Заслуга Гусейн-заде и Агаоглу заключается в том, что они подвели мощную теоретическую базу под поиски национальной идентичности в Азербайджане и своим творчеством подорвали безраздельное господство религиозной идентичности, создав прочный идеологический фундамент для разработки Мамедом Эмином Расулзаде стройной концептуальной системы азербайджанства - проекта создания азербайджанской нации-государства.

Не вызывает сомнений без Агаоглу и Гусейнзаде не было бы и Разулзаде и идеологии азербайджанства. В нынешних условиях, когда эмиссары различных зарубежных исламских центров не оставляют попыток для восстановления позиций религиозной идентичности в Азербайджане, что составляет реальную угрозу для национальной безопасности страны, идеи Агаоглу, Гусейнзаде, Расулзаде, а также Алимардан бека Топчибашева могут стать наиболее эффективным средством борьбы с подобными силами.

- Какие инструменты сегодня, по вашему мнению, существуют для формирования национального самосознания в азербайджанском обществе? Кто может быть конструкторами в формировании нации?

- Думаю, нет надобности в том, чтобы заново изобретать велосипед. В любом современном обществе двумя важнейшими средствами формирования национального самосознания являются история и язык. Ведь современные антропологи практически единодушны в том, что исторические представления, образы славного прошлого и великих предков играют важную роль в национальной мобилизации. В этом смысле история является ответом на запросы настоящего. Дело в том, что с секуляризацией современного общества религия все чаще заменяется образом священного прошлого, которое становится важной основой национального самосознания и широко применяется для легитимации политических, экономических, социальных и культурных прав той или иной национальности. И сконструированные историками символы и представления затем с помощью школы, СМИ, художественной литературы, культурных учреждений транслируются в массы, становясь частью национальной идентичности. Поэтому любое современное государство придает огромное значение официальной версии истории и всеми силами пытается донести ее до граждан. Вторым важнейшим средством формирования нации является язык. Важней задачей на данном этапе является повышение качества учебников по истории Азербайджана и совершенствование методов популяризации национальной истории среди населения, а также повышение реального престижа и социального статуса азербайджанского языка в обществе.

Учитывая, что процесс формирования нации начинается именно с момента появления соответствующей идеологии, когда небольшая группа интеллектуалов провозглашает существование нации, то конструктором формирования нации, несомненно, являются представители интеллигенции. Именно в интеллектуальной и образованной среде, как правило, обсуждаются, формируются и воспроизводятся образы нации и концепции национальных интересов, которые затем транслируются в народные массы. В этом отношении в процессе формирования нации большую роль играют политики, поэты, художники, журналисты, историки и лингвисты. По этой причине иногда даже утверждают, что почти все европейские нации - проекты представителей романтизма. Действительно, на формирование шотландской нации оказали большое влияние Роберт Бернс и Вальтер Скотт, датской - Ганс Христиан Андерсен и Бертель Торвальдсен, польской - Фредерик Шопен, Адам Мицкевич и Генрик Сенкевич, итальянской - Джузеппе Мадзини, финской - Элиас Ленрот, немецкой - Шиллер, Гете и Гердер. Что же касается азербайджанской нации, то ее конструкторами являются Мирза Фатали Ахундов, Ахмед бек Агаоглу, Али бек Гусейнзаде, Мамед Эмин Расулзаде, Насиб бек Усуббеков, Алимардан бек Топчибашев и многие другие представители национальной интеллигенции конца XIX - начала ХХ века.

- Есть ли какие-то барьеры на пути формирования нации?

- На сегодняшний день я не вижу серьезных непреодолимых барьеров на пути формирования нации. Обладая собственной национальной государственностью, мы имеем в своем распоряжении целый арсенал различных инструментов и средств для развития и укрепления национального самосознания. Другое дело, что эти возможности не всегда эффективно используются. Например, отечественные СМИ, и прежде всего, телеканалы, имея довольно широкую аудиторию, обладают фактически неограниченными возможностями в этом направлении. Они могли бы сыграть ключевую роль в формировании национальной идентичности. К сожалению, они с этой задачей явно не справляются.

Серьезным препятствием на пути национальной консолидации, создания единой государственности, а, следовательно, и формирования нации также можно считать сохраняющуюся фрагментацию населения по территориальному признаку и доминирование локального сознания над общегражданским, приоритет локальных интересов над государственными. Являясь признаком незрелости нации, эти недостатки при определенных форс-мажорных ситуациях могут привести к серьезным последствиям.

- Какую работу стоит проводить для формирования и укрепления национальной идеи в гражданском обществе Азербайджана?

- Необходимо усилить просветительско-пропагандистскую работу в этом направлении. А для этого нужно принять срочные меры с целью увеличения эффективности работы учебных заведений, культурных учреждений, СМИ, отдельных представителей творческой интеллигенции в деле распространения и популяризации национальной идеи.

- Насколько взаимопроникновение культур и народов СССР влияет на формирование национальной интеллигенции?

- С распадом СССР и появлением новых независимых государств на постсоветском пространстве связи между народами бывших советских республик не прекратились. Хотя следует признать, что их масштабы заметно сузились, поскольку эти народы стали объектами более глобальных процессов взаимообогащения культур и народов мира. Азербайджанцы получили реальную возможность напрямую приобщаться к достижениям мировой цивилизации. В этой связи достаточно отметить, что количество азербайджанских студентов в турецких университетах в данный момент заметно превосходит численность азербайджанцев, обучающихся в вузах России и других стран постсоветского пространства. Кроме того, современная азербайджанская молодежь гораздо лучше осведомлена о культурной жизни Турции, нежели постсоветских государств. В этом контексте влияние указанного вами фактора на формирование национальной интеллигенции значительно снизилось, и думается, что в ближайшей перспективе эта тенденция лишь усилиться.