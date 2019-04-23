В Бакинском книжном центре прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный Всемирному дню книги и авторского права, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО, специальный посланник МИДа Эльнур Султанов отметил, что Всемирный день книги и авторского права (World Bookand Copyright Day) ежегодно отмечается во всем мире 23 апреля с 1996 года под эгидой ЮНЕСКО как дань уважения книгам и писателям всего мира. Всемирный день был провозглашён на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года. Решение было принято с целью просвещения и развития культурных традиций, а также с учётом того, что книги являются наиболее важным средством распространения знания и самым надёжным способом его сохранения. В резолюции отмечается эффективность проведения в этот день книжных выставок и ярмарок.

Руководитель отдела Агентства интеллектуальной собственности Натиг Исаев, директор Национальной библиотеки Керим Таиров, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Шохрат", писатель Натиг Расулзаде, основатель и руководитель Музея миниатюрной книги, кавалер ордена "Шохрат" Зарифа Салахова, поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу, директор Baku Book Center, писательница Гюнель Анаргызы рассказали о важной роли книги в жизни человека.

Было отмечено, что книга - это окно в мир культурного многообразия, это мост, соединяющий разные цивилизации во времени и пространстве. Благодаря книге мы получаем доступ не только к знаниям, но и идеям, духовным и моральным ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям человека. Носитель информации, основа образования и творчества, книга даёт возможность каждой культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями и традициями разных народов. Отмечая Всемирный день книги и авторского права, мы все должны особое внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении культуры каждого государства. Ведь книга - это лучший помощник в наших общих усилиях по защите и обогащению культурного наследия человечества.



Во время художественной части мероприятия диктор азербайджанского телевидения и радио Гусейнага Асланов прочитал отрывки из произведений азербайджанских и мировых классиков литературы. В исполнении лауреатов международных и республиканских конкурсов Нармин Рзаевой (фортепиано), Исмаила Зульфугарова (тар), Медины Шахгалдиевой (кяманча) прозвучали произведения известных азербайджанских композиторов, мугамы "Шур" и "Баяты Шираз".