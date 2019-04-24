В Международном центре мугама состоялся итоговый концерт и награждение победителей межвузовского конкурса художественного чтения - "Hüsnü-cəmal, əqli kamal", посвященного 650-летию великого поэта-просветителя Имадеддина Насими.

Выступившие на мероприятии ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор Джейран Махмудова и ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов отметили глубокий смысл поэзии великого Насими, рассказали о целях и значении конкурса и пожелали всем отличившимся удачи в учебе и дальнейшей деятельности.

Затем состоялось награждение победителей и призёров конкурса "Hüsnü-cəmal, əqli kamal". Всем участникам, занявшим с 1-го по 3-е места были вручены соответствующие дипломы и денежные призы.

После вручения наград состоялся литературно-музыкальный концерт с участием народных артистов Азербайджана Гюльянаг Мамедовой и Тейюба Асланова, в исполнении которых прозвучали мугамы и теснифы на газели Насими, чередующиеся с декламацией стихов великого поэта в исполнении cтудентов-призёров и победителей конкурса художественного чтения.

Н. Гасымова