Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. Муслима Магомаева в рамках юбилейного X Международного фестиваля Мстислава Ростроповича состоялся концерт одного из наиболее известных камерных оркестров Европы - Камерного оркестра Лозанны (Швейцария).

Этот оркестр был основан в 1942 году скрипачом и дирижёром Виктором Дезарзаном, возглавлявшим его на протяжении 30 лет. Считается одним из наиболее заметных камерных коллективов Европы. При поддержке Радио Романской Швейцарии, своего постоянного партнёра, оркестр осуществил более 250 записей, многие его концерты транслируются в Интернете.

Оркестр ежегодно дает около ста концертов на своей основной площадке - в Зале Метрополь в Лозанне. Также коллектив выступает в других городах Швейцарии и за границей.

За время своего существования коллектив выступал под управлением таких выдающихся дирижеров, как Эрнест Ансерме, Гюнтер Ванд, Пауль Хиндемит, Шарль Дютуа, Неэме Ярви и Джеффри Тейт, и сотрудничал с известными солистами Айзеком Стерном, Раду Лупу и Мартой Аргерих. За 70-летнюю историю в оркестре сменилось всего пять художественных руководителей: Виктор Десарзен (1942-1973), Армин Жордан (1973-1985), Лоуренс Фостер (1985-1990), Хесус Лопес Кобос (1990-2000) и Кристиан Захариас (2000-2013).

За дирижерским пультом в этот вечер был художественный руководитель оркестра, несравненный Джошуа Вайлерштайн (США).

Концертная увертюра Con brio современного немецкого композитора Йорга Видмана открыла концерт.

Далее в исполнении оркестра и солиста вечера - израильского и американского пианиста Ефима Бронфмана прозвучал Концерт №2 для фортепиано с оркестром B-dur, op.83 Людвига ван Бетховена.

Выступление именитого пианиста-виртуоза было встречено продолжительными овациями и возгласами "браво". Публика несколько раз вызывала музыканта на поклон и требовала "бис". Этюд op.10 №3 Фредерика Шопен прозвучал в ответ. Но бакинская публика все не хотела прощаться с солистом и просила его продолжить выступление. Выражая свою благодарность слушателям, Бронфман исполнил Этюд op.10 №12 Ф. Шопена.

Каждое произведение концертной программы ожидалось публикой с большим трепетом. Но особенно им хотелось услышать исполнение Трех миниатюр для струнного оркестра выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Любимые всеми фрагменты из балета "Семь красавиц" оркестр исполнил очень профессионально. Чистота, выразительность, проникновенность звука захлестнули зал. Европейский оркестр с такой теплотой и душевностью исполнил произведение азербайджанского композитора, что публика, нарушая правила, выражала свой восторг, аплодируя между частями, прерывая цикличность.

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Завершился концерт исполнением одного из самых знаменитых и популярных произведений классической музыки Симфонии №5 до-минор, op.67 Людвига ван Бетховена. Это исполнение также завершилось овациями зала. Публика аплодировала стоя.

Камерный оркестр Лозанны полностью оправдал ожидания бакинских меломанов и те требовали "бис". Угадав настроение публики, оркестр исполнил "Танец Аиши" из балета "Семь красавиц" Гара Гараева. Оркестр также сделал небольшой подарок зрителям и представил перформанс, создав музыку из аплодисментов. Как это было, смотрите в нижеприведенном видео.

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Отметим, что Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджана и Фондом культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича.

Мероприятия Фестиваля будут проходить в Баку до 27 апреля.

С полной программой Фестиваля можете ознакомиться по ссылке.

Франгиз Агаларова