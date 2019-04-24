На IX Международном кинофестивале Varesh International Film Festival, представляющего культурное наследие различных прикаспийских народов и этнических групп, будут представлены азербайджанские фильмы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кинофестиваль пройдет в Мазандаране (Иран) с 29 апреля по 3 мая.

Вне конкурсной программы в разделе "A Review on Azerbaijan Cinema" (Обзор азербайджанского кино) будет показано восемь документальных фильмов - "Човган" Рафига Гулиева, "Шеки" Вугара Исламзаде, "Цвета азербайджанской кухни" Ниджата Фейзуллаева, "Наследие Гала" Шамиля Алиева, "Кто?" Мурада Мурадова, "Наследие" Фариза Ахмедова, "Баку в зеркале времен" и "Настоящее время" Натальи Завозненко.

В конкурсную программу включен документальный фильм Шамиля Алиева "Азербайджанский ковер".