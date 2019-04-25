Вчера в Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли в рамках юбилейного X Международного фестиваля Мстислава Ростроповича прошел вечер фортепианной музыки.

Это должен был быть концерт знаменитого русского пианиста Бориса Березовского, но буквально за несколько часов до концерта выяснилось, что музыкант, по словам старшей дочери маэстро, художественного руководителя Фестиваля Ольги Ростропович, не успел на последние три рейса в Баку.

"Меня всегда спрашивают, какие сюрпризы вы готовите для публики на Фестивале. Сегодня есть сюрприз. Борис Березовский не прилетел. Но чтобы не отменять концерт мой большой друг, великолепный музыкант Ефим Бронфман согласился выступить для нас.

Не удивляйтесь, что не знаете концертной программы. Он сам ее пока не знает. Но сказал, что начнет с Концерта №2 Брамса, а дальше как пойдет", - сказала Ольга Мстиславовна перед началом концерта.

Напомним, что именитый израильский и американский пианист Ефим Бронфман выступал во второй день Фестиваля вместе с Камерным оркестром Лозанны. Пианист, выступление которого доставило бакинским меломаном огромное удовольствие, задержался в Баку, чтобы посетить здание Бакинской музыкальной академии, где должен был выступить Борис Березовский. Но судьба распорядилась иначе и Бронфман вышел на сцену.

То, что Бронфман виртуоз, публика уже знала, но этот его жест продемонстрировал пианиста как человека с большой душой и истинного профессионала своего дела. Так как менее чем за пару часов он вместе с лауреатом международных конкурсов, молодым пианистом, студентом БМА Фаганом Гасанли подготовил Концерт №2 для фортепиано с оркестром Иоганнеса Брамса.

Сложное произведение Бронфман исполнял не раз и не два, но слаженная работа с молодым музыкантом, который аккомпанировал маэстро, поразила зал, которому не верилось, что подобное исполнение - результат недолгой репетиции.

Выступление завершилось овациями и возгласами "браво". Все ждали следующего исполнения маэстро. Прозвучала прекрасная Соната Доменико Скарлати. Затем Романс и Финал из "Венского карнавала" Роберта Шумана.

После же Бронфман исполнил "Лунный свет" Клода Дебюсси. Это исполнение он посвятил своим родителям, которые некогда жили в здании БМА на протяжении 11 лет, и где родилась его сестра.

"Я счастлив вернуться в далекое прошлое, которое было еще до моего рождения", - сказал пианист.

И как и в предыдущий день, публика не хотела отпускать Ефима Бронфмана со сцены. Продолжительными овациями зал требовал "бис". "Революционный этюд" Фредерика Шопена стал заключительным произведением, которое исполнил музыкант в этот вечер.

Публика стоя аплодировала Бронфману и возгласами "браво" выражала свой восторг его виртуозностью, профессионализмом и доброй душой.

Отметим, что Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджана и Фондом культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича.

Мероприятия Фестиваля будут проходить в Баку до 27 апреля.

С полной программой Фестиваля можете ознакомиться по ссылке.

Франгиз Агаларова