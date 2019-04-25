Каспийский берег и потоки машин в современном Баку, очарование Абшерона и цветная, истинно восточная, жизнь большого города: в Москве открылась выставка азербайджанского художника Мусеиба Амирова под названием "Блюз солнечного ветра", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорит куратор выставки Мария Филатова, это название пришло к ней ночью: "Я знаю Мусеиба Амирова очень давно. Его работы очень связаны с предыдущими поколениями азербайджанских художников, создающих связующую нить. Он нашел свою манеру, его работы по- европейскому тонкие, изящные и по-азербайджански эмоциональные. Я много думала, смотрела фото работ Мусеиба, и тут у меня в голове зазвучал блюз. И я почувствовала тот самый солнечный ветер, который всегда живет в Азербайджане".

Это и вправду так: даже не зная, кто написал эти картины, можно угадать, что автор их азербайджанец: столько в них любви и понимания родной земли, столько красок. Как заметил на церемонии открытия выставки первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин, невозможно не чувствовать стихию, которая дышит с каждого полотна: "Я вчера долго ходил по этим залам, впитывая атмосферу. Это стихия моря и солнечного света, и сам художник тоже стихиен. Его привязанность к своей родине, солнцу и морю заражает всех нас, особенно северных людей". А по мнению искусствоведа, вице-президента Российской академии художеств Андрея Золотова, в произведениях Мусеиба Амирова есть особая струна, отличающая всех творцов азербайджанского искусства. "Я бы назвал это интеллектуальной сосредоточенностью, - говорит критик. - Здесь нет стремления ударить зрителя напрямую. Здесь есть обращение к внутреннему состоянию зрителя. Я знал Гара Гараева, счастлив беседовать каждый раз с Таиром Салаховым, и всем им свойственно погружение в эту красоту, которая идет изнутри и свободно находит свое выражение".

Творчество Мусеиба Амирова хорошо известно не только у него на родине: его работы хранятся в частных коллекциях США, Швеции, Германии, Великобритании, Италии, Норвегии и Дании, он принимал участие в крупнейших выставках по всему миру. Выставка в Москве, в Российской академии художеств, была его мечтой, которая теперь сбылась. Открывая экспозицию, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу выразил особую признательность Фонду Гейдара Алиева, без которого эта выставка не состоялась бы, и Галерее искусств Зураба Церетели - за то, что предоставили российской столице возможность познакомиться с еще одной стороной духовной жизни Азербайджана. "Невозможно представить азербайджанскую культуру без ее художников, их имена известны во всем мире. Язык искусства понятен всем, картины говорят сами за себя. Не надо быть искусствоведом, чтоб увидеть точность формы и буйство красок. В творчестве Мусеиба Амирова, как и в творчестве его отца, тоже художника, очевиден отпечаток нашей национальной культуры", - сказал посол.

По мнению руководителя Центра российско-азербайджанской дружбы Наталии Красовской, крупная выставка Мусеиба Амирова будет интересна не только любителям искусства - но и всем, кто интересуется Азербайджаном, а их сегодня в Москве немало. "Причиной этому тот факт, что близкая нам и географически, и ментально страна за последние годы стала хорошо известна россиянам - в том числе благодаря крупным спортивным и культурным событиям, которые там проходили и проходят, - говорит эксперт. Как результат - рост туристического обмена, интерес к литературе и музыке, языку, изобразительному искусству. Поэтому я уверена, что экспозиция будет пользоваться успехом у москвичей".

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев со своей стороны отмечает, что эта выставка - часть гуманитарного обмена, который так много значит для сохранения и развития дружбы между странами. "И Фонд Гейдара Алиева, и российская сторона очень много делают для того, чтобы в России лучше узнавали культуру Азербайджана, и наоборот - в Азербайджане как можно лучше знали о наших великих произведениях искусства. В этой связи выставка блестящего художника Мусеиба Амирова приобретает значение не только сама по себе, но и как некий культурный и гражданский акт, подтверждающий и укрепляющий дружескую связь между нашими народами".

Материал предоставлен межпарламентской группой дружбы Россия-Азербайджан