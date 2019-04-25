Прославенная пианистка и заслуженный учитель России, обладатель специального приза ЕРТА за выдающиеся достижения в области педагогики Мира Марченко рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о детском музыкальном фестивале "Симург" в Баку, где выступали ее ученики, о совместных планах по воспитанию пианистов международного класса и о любви к Азербайджану. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

- Недавно вы и ваши ученики выступали на фестивале "Симург". Довольны ли вы выступлением своих воспитанников - и тем приемом, который им оказала публика?

- Я не первый раз в этом году была в Баку, и этот приезд был очень светлым. Ребят очень ждали - это было видно по тому, что зал был полным, и атмосфера в зале была совершенно удивительная. Наш концерт вызвал необычайный интерес. Ребята готовились особенно, потому что я им объяснила: вы будете выступать в другом государстве - но вы едете к друзьям, вы это почувствуете. Собралось огромное количество пианистов, которых я помню, с которыми мы дружили. В Азербайджане очень сильная исполнительская школа. Что касается выступления моих учеников - я никогда не бываю довольна. Для меня каждый концерт - это работа: я всегда ищу недостатки, что можно было сделать лучше, что надо усилить, где разрешить больше свободы. А для ребят это, конечно, был новый, уникальный опыт, потому что им очень понравился зал Международного центра мугама. Он такой дивной красоты, он так располагает к тому, чтобы там творить. Ты словно находишься в космическом пространстве.

- "Симург", в общем-то, молодой еще фестиваль. В чем, на ваш взгляд, его сильные стороны и в чем значимость и для детей-участников, и для их преподавателей?

- В этом же самом классе, где мы сейчас с вами беседуем, мы говорили с человеком, который это придумал, Саидой Тагизаде, которая пригласила меня принять участие в проекте "Симург". Мы говорили о том, зачем такой фестиваль - потому что это главный вопрос: зачем, когда и так всего много. Конкурсы, фестивали - чем этот будет отличаться от других? Но у Саиды Тагизаде, человека очень творческого и истинного патриота своей страны, истинного художника с корнями, возникла идея, что нужно поднимать юных пианистов. Она стремится к тому, чтобы этот фестиваль явил новых исполнителей и юные таланты начали задавать старт следующим и тем, кто вокруг них. Сперва мы выбирали ребят. Саида ездила по всем уголкам Азербайджана, отыскивая исполнителей, я приезжала в Баку их отслушивать. В результате мы выбрали группу из 15 человек, которые очень качественно и хорошо работают. Мы очень дружим с этими детьми: когда я приезжаю, у меня ощущение, что я вошла в соседний класс в своей школе в Москве. Среди ребят есть те, кто явно сильны и обратят на себя внимание. Я уже с нетерпением жду того, как это будет. Сейчас подтянулось больше преподавателей, с которыми мы общаемся, обсуждаем, что лучше сделать. Так что "Симург" - это такой объединяющий праздник музыки. Фестиваль, конечно, молодой, а сделано очень много. Сейчас возникла идея выйти на нашу школу и договориться об ученическом обмене, и идет в этом направлении работа. Мне самой очень хотелось бы, чтобы фестиваль процветал. Это целая жизнь, и я очень счастлива, что в этом проекте, и думаю, что он может вырасти в фестиваль, который объединит много видов искусства. Зерно, которое бросили - обязательно прорастет.

- Почему для вас лично так важно наладить тесное сотрудничество с азербайджанскими коллегами?

- Мне очень хочется, чтобы не было разницы между русской и азербайджанской школой. Чем больше я изучаю историю фортепианного искусства, тем больше я понимаю, что границы нет. Когда я имею возможность окунуться в потрясающую музыку, которую пишут композиторы Азербайджана - в том числе сейчас, когда работаю с детьми - я получаю бесценный опыт, новый слух, новые краски. Мне кажется, вот эти совместные выступления - целая жизнь. И нам надо знать те произведения, которые сегодня интересны в Азербайджане, и им надо знать, на что откликается сердце в России. Есть масса достойных музыкантов, лауреатов многих конкурсов, которые занимаются педагогикой и о которых мы не знаем по обе стороны границы: совместная работа может раскрыть их публике.

- Сложно ли готовить юных исполнителей к выступлению на международном уровне?

- Сложно. Но такая задача и не стоит. Есть задача - воспитать музыканта. Это серьезно, потому что он должен быть востребован и в своей стране, и за рубежом. И если вы подходите к делу именно с этой меркой, то вам не страшно. У меня все время дети играют на фестивалях разных уровней, и я всегда им говорю: "Куда бы вы ни приехали, в маленький закрытый городок или крупную столицу, вы должны работать на тысячу процентов, иначе вы не исполнители". Первым делом надо вырастить человека, который всегда стремится к высотам мастерства.

- Что, на ваш взгляд, самое важное в таких международных площадках, как фестиваль "Симург" и других проектах для юношества, в которых совместно принимают участие Россия и Азербайджан?

- Самое важное - это научить и дать профессиональный результат. Я думаю, у нас будут несколько человек, которые станут лауреатами. Но главное - это чтобы дети, которые не станут победителями, продолжали работать и выступать дальше. Мы будем развивать концертную жизнь наших участников. Они должны научиться чему-то новому, тем более что это уникальный шанс: в отличие от абсолютного большинства фестивалей, участие в "Симурге" бесплатное. Я уверена, что эти дети уже не захотят опускать планку. Судя по тому, какие программы они предлагают - я вижу, что это так. Они уже поймали этот вирус, когда ты вдруг понимаешь, что можешь гораздо больше, чем себе представлял.

- Вы бывали в Баку раньше, каковы теперь ваши впечатления от города, от страны и ее жителей? Что понравилось больше всего?

- Когда я приезжаю в Баку и выхожу из самолета, то уже чувствую себя счастливой. Я чувствую, как меня наполняет энергия солнца. Я в восторге от Баку, от того, как он меняется. И меня поражают люди, которые и в советское время отличались удивительным гостеприимством. Но сейчас они еще и верят в свою жизнь в Азербайджане: очень много позитива. Когда ты спрашиваешь дорогу, тебе расскажут не только, как пройти, но и куда сходить. Мне, например, узнав, что я музыкант, предложили посетить музей Ростроповича. Есть имена, которые для них святы, и местные жители хотят, чтобы все знали о них. Больше всего мне нравится простор и размах города, его архитектурное решение, то, как совмещается старое с новым. Азербайджанская кухня - это, конечно, что-то невероятное. Нравится человеческая сердечность, простота бакинцев и одновременно открытость. Мне кажется, что я могу подружиться буквально с каждым - нет какого-то барьера, чувства, что я нахожусь в чужом государстве. Каждый раз, когда я бываю в Азербайджане, мне хочется гулять по улицам, смотреть по сторонам, и каждый раз у меня ощущение европейского города, очень красивого и открытого.