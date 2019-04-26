23 апреля в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической Филармонии им. М. Магомаева, более известной как Кирха, состоялся сольный концерт под названием "Baroque" лауреата международных конкурсов, молодой вокалистки Исламы Абдуллаевой.

Ислама учится на 3 курсе факультета сольного пения Бакинской Музыкальной Академии им. Уз. Гаджибейли и является студенткой народной артистки Азербайджана и СССР Фидан Касимовой.

В рамках концертной программы были исполнены произведения гениальных композиторов эпохи барокко: Г. Ф. Генделя, Г. Пёрселла, А. Страделлы, К. Монтеверди, Дж. Б. Перголези и К. Глюка. Примечательно, что некоторые арии и дуэты прозвучали впервые на сцене Азербайджана.

Концерт отличался своеобразностью и нестандартной режиссёрской работой Эльвина Мирзоева, который в свою очередь объявил начало концерта и обещал публике волшебный и незабываемый вечер.

Концерт заворожил зрителей с самого начала, когда музыканты представили публике необычное шоу, изменив классическому выходу на сцену.

Первой на сцене появилась виолончелистка струнного квартета "Furioso" Эсмер Керимли, которая и начала концерт. В след за ней - концертмейстер концерта, пианистка Лала Гусейнли. Далее из разных сторон зала внезапно, играя на инструментах, стали выходить скрипачи Саид Мамедов, Сулейман Бабакишизаде и альтист Узеир Махмудбейли.

Исполнение квартета прервало пение птиц, раздавшееся из зала. Птичье пение вызвало большой интерес слушателей, как вдруг из публики вышла, очарованная данным пением солистка Ислама Абдуллаева. Её выход сопровождался бурными аплодисментами.

Концерт запомнился не только ярким исполнением Исламы Абдуллаевой, но также её актёрским мастерством. Она с лёгкостью перевоплощалась из роли в роль и прекрасно передавала эмоциональную краску образов, несмотря на тяжёлую технику пения всех произведений.

В актёрскую работу также были вовлечены члены квартета "Furioso". Было исполнено 3 дуэта с заслуженным артистом Ильхамом Назаровым и один сольный номер в его исполнении. Заключительным номером концерта был дуэт, вызвавший бурные аплодисменты зрителей, которые вдохновили солистку и квартет на еще одно исполнение.

Добавим, что среди гостей в этот вечер были народная артистка Азербайджана и СССР - Хураман Касимова, народный писатель Азербайджана - Анар и другие известные деятели культуры и искусств.

Н. Гасымова