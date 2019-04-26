В Баку пройдет Фестиваль американских фильмов "Сила человеческого духа" - ФОТО
В Баку пройдет Фестиваль американских фильмов (American Film Festival) "Сила человеческого духа", организованный посольство США в Азербайджане совместно с сетью кинотеатров Park Cinema. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе дипмиссии.
Все фильмы будут показаны в кинотеатре Park Cinema Flame Towers с 1 по 5 мая и будут посвящены силе человеческого духа.
Пять потрясающих и разнообразных фильмов, в числе которых "Человек на Луне", "Красивый мальчик", "Зеленая книга", "С любовью, Саймон" и "Звезда родилась", будут показаны на английском языке с русскими субтитрами. Стоимость билетов - 2 маната. Их можно приобрести на сайте www.parkcinema.az и кассах Park Cinema.
Посольство США в Азербайджане благодарит Park Cinema за проведение этого мероприятия и приглашает азербайджанскую публику присоединиться к просмотру фильмов-обладателей крупных наград.
Для более подробной информации:
Facebook посольства США в Азербайджане: www.facebook.com/baku.usembassy
https://www.facebook.com/watch/?v=2085694978401032
Официальный сайт Park Cinema: www.parkcinema.azСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!