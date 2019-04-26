В Баку пройдет Фестиваль американских фильмов (American Film Festival) "Сила человеческого духа", организованный посольство США в Азербайджане совместно с сетью кинотеатров Park Cinema. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе дипмиссии.

Все фильмы будут показаны в кинотеатре Park Cinema Flame Towers с 1 по 5 мая и будут посвящены силе человеческого духа.



Пять потрясающих и разнообразных фильмов, в числе которых "Человек на Луне", "Красивый мальчик", "Зеленая книга", "С любовью, Саймон" и "Звезда родилась", будут показаны на английском языке с русскими субтитрами. Стоимость билетов - 2 маната. Их можно приобрести на сайте www.parkcinema.az и кассах Park Cinema.



Посольство США в Азербайджане благодарит Park Cinema за проведение этого мероприятия и приглашает азербайджанскую публику присоединиться к просмотру фильмов-обладателей крупных наград.

Для более подробной информации:

Facebook посольства США в Азербайджане: www.facebook.com/baku.usembassy

https://www.facebook.com/watch/?v=2085694978401032

Официальный сайт Park Cinema: www.parkcinema.az