Вчера во Дворце Гейдара Алиева в рамках юбилейного X Международного фестиваля Мстислава Ростроповича состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под руководством заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

Вечер начался с исполнения оркестром Увертюры к опере "Сила судьбы" Джузеппе Верди. Далее же солист вечера, молодой виолончелист Пабло Феррандес в сопровождении оркестра исполнил Концерт № 1 для виолончели с оркестром a-moll, op.33 Камиля Сен-Санса.

Лауреат международных конкурсов, участник многочисленных музыкальных фестивалей, талантливый виолончелист, не смотря на свой молодой возраст, добился не малого успеха. Причину же такого успеха бакинские меломаны услышали вчера - виртуозное исполнение произведения вызвало восхищение публики, которая несколько раз вызывала музыканта продолжительными овациями и возгласами "браво" на поклон.

Завершился концерт Сюитой из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского.

Стоит отметить, что Фуад Ибрагимов дирижировал без партитур. Это не осталось незамеченным многочисленной публикой, которая наградила оркестр и дирижера овациями и восторженными возгласами.

Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджана и Фондом культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича.

Закрытие Фестиваля состоится сегодня, 27 апреля, во Дворце Гейдара Алиева. В заключительный вечер Фестиваля пройдет концерт оркестра и хора MünchenKlang (Германия). Дирижер - Томас Хефеле. Солировать будут Анна Кармазин (сопрано) и Людвиг Миттельхаммер (баритон).

Франгиз Агаларова