Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" выступает в Баку в рамках Формулы-1. За их номерами следят многочисленные фанаты Формулы, которые с восторженными аплодисментами и возгласами провожают артистов со сцены.

Как сообщил в беседе с Day.Az генеральный директор ансамбля, заслуженный деятель искусств России Джамбулат Магомедов , "Лезгинка" впервые участвует в Формуле-1 , но в Баку были на гастролях.

"Лезгинка" является мировым брендом и часто гастролирует по разным странам с концертными программами.

"Я не был в Баку года два, и мы были счастливы, что город сегодня так красив. Люди здесь всегда были прекрасные и мы их очень любим. Народ здесь с удивительным менталитетом, гостеприимный, теплый, искренний, открытый. И я редко видел прием такого высокого уровня. Организация здесь потрясающая. Все мероприятия которые проходят в фан-зоне на Приморском бульваре - фантастика. Я вижу настроение людей и это настроение передается артистам , которые выступают на сцене. Мы работали здесь с особым подъемом, особой отдачей. Это не был какой-то дежурный концерт, это был крик души, желание сделать все на высочайшем уровне, искренне и тепло. Думаю, у нас это получилось, потому что сотни поклонников подходят и берут автографы у нас, интересуются нашими следующими концертами. Нам это очень приятно", - сказал Дж. Магомедов .

Он также выразил благодарность организаторам Формулы-1 и отметил, что Гран-при - действительно большой праздник единения народов.

"Здесь весь мир, и они все просто в шоке, от этой фантастики. Они находятся на душевном подъеме и, думаю, мы запомним эту поездку на долгие годы. Надеюсь мы приедем на гонки вновь. Мы должны были выступать в два этапа по несколько номеров, но когда зрители стали обращаться с пожеланием того, чтобы мы выступали чаще, мы выступали и три-четыре раза. Это не было запланировано, но мы делали это с удовольствием", - добавил директор ансамбля.

Заслуженный деятель искусств России также признался, что счастлив, что один из этапов королевских гонок проходит в одном из лучших городов мира, теплом, гостеприимном, ярком Баку.

"Здесь проходило Евровидение, здесь проходили Европейские игры и многое другое. И я желаю, чтобы таких мировых мероприятий в братской стране проходило больше, и мы всегда готовы сюда приезжать", - сказал он.

Н. Гасымова