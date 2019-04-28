Шоу-группа барабанщиц "Малая Охта" из Санкт-Петербурга выступили в фан-зоне на приморском бульваре в рамках Формулы-1.

Фанаты с восторгом наблюдали за их выступлением, снимали их на видео и фотографировались с солистками.

Солистка группы Карина в беседе с Day.Az сообщила, что они впервые в Баку и впервые на Формуле-1.

"У нас масса эмоций. Мы ошарашены масштабом гонок, красотой города. Мы третий день выступаем в фан-зоне на Приморском бульваре и отдача от фанатов нереальная. Люди здесь очень доброжелательные, всегда готовы помочь, и они очень любят фотографироваться. Это очень увлекательный проект, сама организация и гонок и развлекательной части на высоком уровне. Нам хотелось бы приехать сюда снова", - сказала она.

Н. Гасымова