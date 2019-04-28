С 20 апреля по 5 мая в Ташкенте в Государственном академическом Большом театре оперы и балета имени Алишера Навои состоялся V Международный фестиваль оперного и балетного искусства "Ташкент Бахори 2019". Один из самых крупных и значимых музыкальных проектов страны собрал известных солистов и дирижеров из России, Китая, Казахстана, Башкирии, Узбекистана и Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, на фестивале Азербайджан представляли главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, обладатель Президентской премии, доцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Гулиев и заслуженная артистка Азербайджана, солистка Академического театра оперы и балета Афаг Аббасова.

23 и 26 апреля при участии знаменитых азербайджанских, российских и узбекских музыкантов с огромным успехов состоялись показы спектаклей Джузеппе Верди - "Трубадур" и "Травиата". Всемирно известные солисты России и Узбекистана Лариса Костюк (меццо-сопрано/Геликон опера), народный артист Узбекистана Рамиз Усманов (тенор), народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков (баритон/Россия) и Иван Гынгазов (тенор/Геликон опера) наряду с азербайджанскими музыкантами подарили зрителям незабываемые минуты творчества и вдохновения.

После спектаклей публика стоя аплодировала всем участникам и долго их не отпускала со сцены. По завершению выступления азербайджанских артистов генеральный директор Большого театра оперы и балета имени Алишира Навои Махмуд Муратов лично поблагодарил дирижера Эйюба Гулива и сопрано Афаг Аббасову за блестящее выступление и вручил им памятную награду Международного фестиваля.

Добавим, что фестиваль продлится до 5 мая и закроется премьерой балета "Жар-птица" И. Стравинского в постановке главного балетмейстера Ташкентского Большого театра оперы и балета имени А.Навои, народного артиста России Андриса Лиепа.

Н. Гасымова