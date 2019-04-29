Заслуженный артист Азербайджана, джазовый пианист и композитор Эльчин Ширинов продолжает выступать в составе джазового трио всемирно известного контрабасиста, композитора, певца и аранжировщика Авишая Коэна, и гастролирует с коллективом по всему миру.

Напомним, что в рамках мирового турне трио Авишая Коэна выступило в Японии, Швеции, Германии, Францию, Португалии и многих других странах.

Где бы ни выступало трио Авишая Коэна, в составе которого наш соотечественник известный джазовый пианист Эльчин Ширинов и талантливый барабанщик Ноам Дэвид, они производили фурор.

Каждый концерт завершался продолжительными овациями, где публика несколько раз вызывала музыкантов на сцену и никак не хотела их отпускать.

В апреле же музыканты выступили в Лондоне, Москве, разных городах Израиля.

Примечательно, что на концерте в честь своего дня рождения Авишай Коэн сказал публике, что самым лучшим подарком в этом году для него стало появление в группе такого прекрасного пианиста как Эльчин Ширинов.

Ф. Агаларова