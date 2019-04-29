Испокон веков космос будоражит человечество.



Пожалуй, это самая скрытая и загадочная сфера науки, изучить которую не хватает технических возможностей даже сейчас, в век неумолимого прогресса.

Под куполом московского планетария компания "ONLY FRIENDS" во главе с Матвеем Нечаенко представила на искушенной публике мультимедийный перформанс "Классика в темноте".

Как сообщает Day.Az, для реализации проекта был приглашен ансамбль "Questa Musica" под руководством дирижера Филиппа Чижевского. Отметим, что дирижёр Филипп Чижевский буквально несколько недель назад был удостоен главной российской театральной премии "Золотая Маска" в номинации "лучший дирижёр в опере".



Вчера, 28 апреля, в непривычном для "филармонической публики" пространстве классические сочинения соседствовали с электронной музыкой. Для создания электронной музыки был приглашён пианист Риад Маммадов, который в качестве композитора создал 3 интермедии и разработал саунд-концепцию всего концерта.



Перед началом концерта с помощью алгоритмов звуковой интерактивной системы "obaton" под управлением специалиста в области электронной музыки Олега Батенина шумы и голоса публики в зале превратились в эмбиент.



Неземные звуки электроники и космический видеоряд сопровождали слушателей по лабиринтам галактики от вокального сочинения Эдварда Элгара "Lux Aeterna" к романтической "Просветленной Ночи" Арнольда Шенберга и затем и к эпичному "Адажио для струнных" Самуэля Барбера.

По словам Риада Маммадова, подобная идея позволила соединить все прозвучавшие произведения в одно целое.



Ошеломляющий эффект на московскую публику произвёл внедрённый в электронику мугам. Древнейший жанр устной профессиональной азербайджанской культуры погрузил гостей вечера в состояние безмятежности и покоя.



Кульминацией и завершением вечера стало исполнение, пожалуй, одного из самых "космических" музыкальных произведений - "Адажио для струнных" американского композитора С. Барбера, в прологе к которому и прозвучал азербайджанский мугам.



В беседе с Day.Az директор Ансамбля Questa Musica Мария Грилихес рассказала, что коллектив неоднократно выступал на фестивале им. Гара Гараева в Баку и с огромным удовольствием сотрудничает с азербайджанскими музыкантами.



Ф. Агаларова