В Баку состоялось открытие после ремонта Мемориального музея народного художника Азербайджана Азима Азимзаде (1880-1943 годы), сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Выступая на мероприятии, директор музея Ирада Азимзаде рассказала о деятельности учреждения культуры. Было отмечено, что решение о создании Музея Азима Азимзаде было принято в 1965 году. Музей начал функционировать с 1968 года.

"Сейчас после ремонта музей вновь открывает свои двери посетителям. Наш долг передать нашу культуру, сокровищницу творчества выдающихся личностей будущим поколениям", - сказала она.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что Азим Азимзаде - один из деятелей, который оставил большой след в азербайджанской школе живописи.

Было подчеркнуто, что Азим Азимзаде как один из первых деятелей, удостоенный высокого звания "Народный художник Азербайджана", вписал свое имя в летопись нашего искусства. Сохранения наследия таких личностей имеет важное значение для представления нашей истории, культуры будущим поколениям.

Глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров в своем выступлении подчеркнул, что Музей Азима Азимзаде является значимым очагом культуры.

На мероприятии секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, народный художник Ариф Гусейнов рассказали о творчестве Азима Азимзаде.

Отметим, что Азим Азимзаде является основоположником школы каpикатуpистов Азеpбайджана. Родился в 1884 году в семье рабочего-нефтяника. Отец хотел видеть его религиозным деятелем и определил сына в духовную школу. Но юный Азим с детства увлекался живописью. Не имея специального художественного образования, он работал в жанре сатирической графики, иллюстрации, политического плаката, а также в области театральной декорации. С 1906 года он начал деятельность в первом на Востоке сатирическом журнале "Молла Насреддин". Затем стал печататься в ряде журналов - "Мезели", "Бидж", "Келниййет" и других, продолжая высмеивать в карикатурах пережитки и пороки общества.

В 1914 году Азимзаде иллюстрировал сборник сатирических стихов Сабира "Хоп-хоп-наме". Им было создано много произведений книжной, журнальной и станковой графики.

При его активном участии в 1920 году в Баку была открыта художественная школа. Со дня основания школы и вплоть до конца своих дней Азимзаде преподавал в ней, а в 1932-1937 годах был директором школы. Скончался Азим Азимзаде в 1943 году.