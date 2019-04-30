Юбилейный X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, организованный Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджана и Фондом культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича, проходил в Баку с 22 по 27 апреля и запомнился меломанам столицы серией грандиозных концертов с участием в них известных музыкантов из разных стран и великолепным репертуаром.

Самым ярким мероприятием в рамках Фестиваля по праву можно считать показ спектакля "По ту сторону греха" Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

Прошедший на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета спектакль собрал аншлаг.

Новость о том, что впервые в Баку выступил Театр балета Бориса Эйфмана взбудоражила всех поклонников этого искусства.

Известный во всем мире балет Эйфмана отличается зрелищностью постановок, выразительностью декораций и невероятными хореографическими решениями.

Этот же спектакль "По ту сторону греха", поставленный Борисом Эйфманом на музыку Р.Вагнера, М.Мусоргского и С.Рахманинова, стал новым пластическим прочтением хореографом романа Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы".

Кардинально переработав свой собственный спектакль "Карамазовы" 1995 года, также поставленный по бессмертному произведению русской литературы и снискавший всемирное признание, Эйфман создал эмоциональную интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

Премьера спектакля состоялась ровно 6 лет назад в Санкт-Петербурге и с тех пор остается востребованной среди российской публики, а также гастролирует по миру.

Стоит отметить, что спектакли Эйфмана рассчитаны на гастроли, поэтому декорации всегда мобильны, но при этом невероятно зрелищны. Художником этого спектакля является Вячеслав Окунев. Важную роль играют и световые эффекты в декорациях, автором которых является сам Эйфман.

Все действие разворачивается на фоне трехэтажной металлической конструкции. Время от времени она становится то тюрьмой, то храмом. А в центре - винтовая лестница. По задумке режиссера она связывает небо, землю и преисподнюю. И как говорят сами танцовщики, подняться вверх гораздо тяжелее, чем спуститься вниз.

Но больше всего зрителей поразила не продуманность декораци, а хореография постановки.

"По ту сторону греха" - современное в техническом и художественно-выразительном отношениях сценическое произведение, поднимающее извечные "проклятые" вопросы. В условиях тотального целостного кризиса начала XXI века хореограф обратился к незыблемым нравственным основам и сочинил балет о богоискательстве, безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении.

Казалось бы, что передать такой пласт дум и переживаний в танце немыслимо. Но Эйфман доказал обратное.

Великолепно подобранные солисты продемонстрировали не только высокий профессионализм, но и завораживающие актерские способности.

Особенно понравилась бакинской публике сцена во втором акте, где трое братьев Алексей (Даниель Рубин), Иван (Олег Марков) и Дмитрий (Олег Габышев) "познают родственную близость". Несмотря на бездну различий, братья связаны друг с другом невидимыми нитями.

Каждый солист и кардебалет показали удивительный профессионализм. Очень убедителен был Игорь Поляков в роли Федора Павловича Карамазова. Яркую страсть и глубокую любовь искусно продемонстрировала Любовь Андреева в роли Грушеньки.

Зрители в заключении спектакля стоя аплодировали солистам и Борису Эйфману и возгласами "браво" выражали свой восторг.

Франгиз Агаларова

Фото: Александр Гайдук