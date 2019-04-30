Известный дирижер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Эльшад Багиров был приглашен дирижировать премьерой балета "Жизель" Адольфа Адана в рамках фестиваля Фонда имени знаменитого английского танцовщика Антона Долина в одном из самых красивых театров мира Дворце изящных искусств в Мехико.

Премьера, состоявшаяся 25 апреля, прошла с ошеломительным успехом. Показы спектакля в исполнении Национального балета Мексики состоялись также 27-го, 28-го и 29-го апреля и каждый раз вызывали восторг публики.

Примечательно, что Эльшада Багирова назвали "волшебником музыки", так как работа над музыкальным материалом была проведена за необыкновенно короткий срок.

На премьере в рамках престижного балетного фестиваля Фонда им. А. Долина, который работает над сохранением классического балетного репертуара, присутствовали местные жители, известные деятели культуры, а также наши соотечественники, проживающие в Мехико и посол Азербайджана в Мексике Мамед Талибов.

Отметим, что руководит балетной труппой Элиза Карильо Кабрера, балетмейстер - солист Государственного Балет Берлина Михаил Канискин.

Ф. Агаларова