Министр культуры Ирана прибыл в Азербайджан
Министр культуры и исламской ориентации Ирана Абузар Эбрахими Торкаман находится с визитом в Баку.
Целью визита иранского министра является участие в работе V Всемирного форума по межкультурному диалогу. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на посольство Ирана в Баку.
Отметим, что среди участников Форума также министр иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей, главы МИД Уругвая и Гамбии Родольфо Нин Новоа и Мамадоу Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр по информации и работе с молодежью Кувейта Мохаммад Абдуллахи Альджабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.
Кроме того, в форуме примут участие высокопоставленные официальные лица из более чем 100 стран и свыше 30 международных организаций.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте ООН.
Организаторами форума, который пройдет 2-3 мая в Баку, являются азербайджанское правительство и министерство культуры Азербайджана, партнерами - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, СЕ, ИСЕСКО и Всемирная туристская организация.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!