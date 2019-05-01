В галерее Art Tower в Ичеришехер открылась выставка художественных работ молодых авторов, организованная НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии руководитель Arts Council Дадаш Мамедов отметил, что экспонируемые произведения отобраны в рамках проекта "Start", направленного на раскрытие творческого потенциала молодежи, поддержку и продвижение молодых художников и представление их работ широкой аудитории и арт-сообществу.

В экспозицию вошли произведения, выполненные авторами в разных стилях и направлениях живописи. Работы отражают эмоции и чувства человека, раскрывают гармонию бытия, также среди представленных работ присутствуют натюрморты и городские пейзажи.

Выставка открыта до 18 мая.

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