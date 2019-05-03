2-3 мая в Баку прошел V Всемирный форум по межкультурному диалогу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках Форума в Международном центре мугама состоялся концерт молодой ханенде Раваны Гурбановой. На вечере прозвучали народные песни и мугамы.

Концерт был встречен с большим интересом.