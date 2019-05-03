/culture/1116899.html Всемирный форум по межкультурному диалогу завершился концертом
Всемирный форум по межкультурному диалогу завершился концертом
2-3 мая в Баку прошел V Всемирный форум по межкультурному диалогу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках Форума в Международном центре мугама состоялся концерт молодой ханенде Раваны Гурбановой. На вечере прозвучали народные песни и мугамы.
Концерт был встречен с большим интересом.
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