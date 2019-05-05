В середине апреля в новой бакинской галерее "Emin Qahramanov Art Gallery" открылась выставка художника Фарида Мирзоева, которая очень полюбилась посетителям экспозиции и затем распространилась в Сети.

Серия неординарных коллажей, где персонажи национальной живописи входят в синтез с массовой культурой современного мира.

Коллажи Ф.Мирзоева невероятно оригинальны. Неожиданно для зрителей герои картин азербайджанских художников, где в основном изображены исторические личности, из привычной для них среды телепортируются в наш современный мир.

"Вначале это была просто забава с монтажом собственных фотографий с друзьями и знакомыми. Я создавал фотомонтаж в обществе знаменитых исторических личностей, героев из кинофильмов и т.д. Затем стали привлекать внимание уже готовые работы коллажей в Сети с участием популярных персонажей из композиций мировой живописи. Тогда возникла идея создать отечественный аналог с участием работ азербайджанских художников XX века. Преимущественно из фигуративных композиций жанра соцреализма, поскольку они наиболее лучше подходили для подобной трансформации. Работ было не много, но мой друг Эмин Гахраманов выразил интерес и посоветовал продолжить серию и сделать выставку в его галерее", - сообщил Day.Az Фарид Мирзоев.

Реакция зрителей на смелую работу художника была не однозначной. По его словам, люди искусства спокойно отнеслись к выставке, но была и непродуктивная критика. Говорили, что Мирзоев "посмеялся над художниками, их картинами, этим периодом". Но на самом деле в современном мире создание сатирических арт-коллажей невероятно популярно. А использование работ мировых классиков живописи и скульптуры ничуть не убавляет их культурную ценность. Наоборот, они становятся еще более популярны в оригинале.

"Для примера возьмем такой жанр киноискусства, как историческая комедия. Герои этих картин ничуть не страдают в оригинале. В свою очередь, через развлекательную историю в различных категориях общества возрастает интерес к реальным событиям прошлого, что в свою очередь несет в себе исключительно познавательный и образовательный посыл", - сказал художник.

Как отметил в беседе с Day.Az Фарид Мирзоев, большинству посетителей выставки и тем, кто видел работы в Сети, понравилась эта серия.

"Я буду продолжать создавать коллажи на локально актуальные темы и не только с использованием живописных композиций художников", - сказал он.

Ф. Агаларова