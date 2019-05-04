В Бакинском книжном центре прошла творческая встреча с известным российским телеведущим и журналистом, обозревателем телеканала "Россия-Культура", членом общественного совета Российского еврейского конгресса Владиславом Флярковским, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Ведущими вечера были заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Джалилова и тележурналист Джейхун Али.

Послушать Владимира Флярковского и задать ему вопросы собрались поклонники тележурналиста и те, кто интересуется вопросами развития современного телевидения. Среди гостей были народные артисты Людмила Духовная, Мабуд Магеррамов, Мурад Гусейнов, вокалист и композитор Гасым Халилов, директор Baku Book Center, писательница Гюнель Анаргызы и другие.

"Впервые в Баку меня встречает такое количество людей", обратился к собравшимся тележурналист. Выступление Владислав Флярковский начал с прочтения посвященного родному городу отрывка из своей книги-альбома "Автобиографика".

Владислав родился 15 марта 1958 года в городе Октябрьский в Башкирской АССР, где в то время оставался после ссылки его дед по материнской линии Леопольд Христианович. Новорождённого его привезли в Баку, родной город родителей Владислава, где он рос до 13 лет, а потому называет себя бакинцем.

"Я - бакинец и никаких возражений не принимаю!". Эту фразу Владислав Флярковский с гордостью повторял на творческой встрече. На вечере журналист поделился воспоминаниями о своей юности в Баку и людях, с которыми ему довелось столкнуться в жизни, рассказал об истории своей семьи, об увлечении искусством фотографии, любимых городах, среди которых важное место занимают Баку и Иерусалим.

"Я был в восточных городах - в Каире, я был в Секторе Газа, в городе Хевроне, он больше арабский, чем еврейский, в некоторых других. Они действительно восточные, мусульманские города. Баку не такой. Баку многоликий и сложный, здесь архитектура разных стилей, что, кстати, формировало мои вкусы, тренировало мой взгляд 13 лет жизни. За это я ему очень благодарен. Я именно городу, именно его облику обязан многим. И если бы я вырос в другом городе, конечно, я был бы другим. Такой вот город Баку. Он очень похож на Иерусалим, где я много позже, в 1990-е годы, работал три года... Они по цвету похожи друг на друга - Баку и Иерусалим. Вот мне судьба как улыбалась. Три года жизни в другом городе... он мне стал тоже родной. Я тоже туда стремлюсь, не так сильно как в Баку, все-таки не родина, хотя может быть историческая родина в каком-то смысле, потому что у меня есть еврейские корни. В нашем бакинском дворе евреев было много, и азербайджанцев, разумеется, много, и русских.

Отвечая на вопросы гостей, тележурналист рассказал о своей карьере. В 1985 году окончил факультет журналистики МГУ, отделение телевидения. В качестве репортёра, ведущего, комментатора, автора, руководителя программ и редакций работал в разных телекомпаниях, дольше всего и по настоящее время в ВГТРК (телеканалы "Россия" и "Культура"), в середине 1990-х был собственным корреспондентом и шефом бюро ВГТРК в Тель-Авиве (Израиль), первым постоянно аккредитованным в этом государстве российским тележурналистом. С 1986 года работал в качестве репортёра, ведущего, комментатора, обозревателя в программах "12 этаж", "Взгляд", "Время". С мая 1991 по октябрь 1998 года работал на канале "Россия", ведущим, корреспондентом программы "Вести", ведущим программы "Подробности". В 1998-1999 гг. - главный редактор Телевизионной службы новостей на канале ТВ-6. В 1999-2000 гг. - ведущий аналитической программы "Неделя" на канале ТВ Центр. В 2000- 2001 гг. вёл русскоязычные выпуски новостей на украинском канале ICTV, тесно сотрудничал с радио "Эхо Москвы", был автором еженедельных комментариев, участвовал в создании радиоспектакля по роману братьев Стругацких "Трудно быть Богом". С 2001 года ведёт "Новости культуры" на канале "Культура".

Владислав Флярковский также коснулся проблем современного российского телевидения и поделился своим отношением к социальным сетям. Он высказал мысль о том, что с появлением интернета журналистика начала терять свой вес, свою значимость. "Полтора миллиона блогеров не могут обладать эксклюзивной информацией. Информация переходит от одного к другому, попутно видоизменяясь и обрастая небылицами, и превращается в дезинформацию", - отметил тележурналист.

Вечер не ограничился обсуждением проблем телевидения. Владиславу Флярковскому задавали множество вопросов на самые разные темы. Публика не торопилась отпускать гостя, встреча продлилась два часа и оставила очень приятное впечатление.