На днях в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт, посвященный 85-летию видного азербайджанского композитора, кавалера орденов "Слава" и "Честь", народного артиста Азербайджана, профессора Рамиза Миришли.

Открывшая вечер вступительной речью музыковед, профессор, заслуженный деятель искусств Зумруд Дадашзаде рассказала многочисленной публике о творческой деятельности композитора, его вкладе в азербайджанскую музыкальную культуру и отметила его плодотворную педагогическую деятельность.

Рамиз Миришли родился 16 апреля 1934 года в Нахчыване. Приехав в Баку, поступил в Музыкальный техникум имени А. Зейналлы на класс кеманчи. После окончания техникума вернулся на некоторое время в Нахчыван, где преподавал. Продолжив музыкальное образование, в 1962 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (класс Джовдета Гаджиева).

В 1962 -1971 годах руководил музыкальной редакцией на государственном телевидении. В 1989 - 1995 годах был художественным руководителем Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца. Более 20 лет преподавал в Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия).

Он является автором многочисленных песен, романсов, произведений для симфонического, камерного оркестров, а также ансамбля национальных инструментов.

Композитор скончался 17 апреля 2015 года в Баку и был похоронен на Аллее почетного захоронения.

Его произведения входят в репертуар многих оркестров и музыкантов, звучат на телевидении и радио и всегда любимы слушателями.

В этот вечер в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под управлением выпускника Венской консерватории, талантливого дирижера Мустафы Мехмандарова прозвучали известные произведения композитора.

Концерт начался с исполнения Симфонической поэмы "Zamanın səsi". Далее прозвучала Симфония для струнного оркестра. Концерт для тара с оркестром прозвучал в исполнении солиста вечера - заслуженного артиста Азербайджана Сахиба Пашазаде.

В исполнении заслуженной артистки Азербайджана Беимханым Велиевой прозвучала песня "Dilsiz suallar" (слова - Гусейн Рази).

Заслуженный артист Анар Шушалы исполнил "Bakı bir nağıldı" (слова - Мамед Аслан).

В заключении вечера в исполнении оркестра и Азербайджанской государственной хоровой капеллы (художественный руководитель - народная артистка Гюльбаджи Иманова) прозвучала Кантата "Мой Азербайджан" (слова - Мамед Араз).

Финальным стало произведение, посвященное Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву - Ода "Məşəl kimi yanan ürək" (слова - Наби Хазри). Солировал - народный артист Азербайджаан Самир Джафаров.

Отметим, что на протяжении всего концерта публика награждала исполнителей бурными аплодисментами и возгласами "браво".

Н. Гасымова