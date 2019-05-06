Научно-публицистический журнал "Азербайджанские ковры", издается при со-учредительстве Центра ковроткачества "Азер-Илме" и Президиума Академии Наук Азербайджана. В журнале, который входит в список научных изданий Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики по специальностям искусствоведения и истории, нашли место официальная хроника, авторские статьи в сфере искусствоведения, историографии, отдельных народных промыслов, репортажи, научные статьи.

В новом выпуске журнала опубликованы статьи д.и.н. Джамала Мустафаева "Производство ковровых изделий в Губинском регионе в XIX-начале XX века" (Институт Истории им. А.А.Бакыханова НАНА), д.и.н., проф. Видади Мурадова "Набур и набурцы" (Институт Археологии и Этнографии НАНА), академика Исмаила Гаджиева "Ранняя городская культура Нахчывана и Дуздаг" (Нахчыванское Отделение НАНА), член-корреспондента НАНА Фахраддина Сафарли "Ковроткачество в Нахчыване: история и современность" (Институт Истории, Археологии и Этнографии Нахчыванского Отделения НАНА ), доктора по искусствоведению, проф. Тельмана Ибрагимова "Карабахские ковры "Гасымушагы" (Азербайджанская Государственная Академия Художеств), д.ф.фил. Ибрагима Гулиева "Роль азербайджанских ученых в истории развития религиозно-философской культуры во времена Сефевидов" (Институт Рукописей им. М.Фузули НАНА), Айгюн Гулиевой "О ремесле выделки войлока в Маштаге" (Национальный Музей Истории НАНА), д.ф.и., дoц. Билала Дадаева "Азербайджанские наггаши, депортированные из Тебриза в Османское государство в 1514 году" (Бакинский Инженерный Университет), д.ф.фил. Алмары Набиевой "Национальное свадебное платье" (Бакинский Государственный Университет), д.ф.искусст. Алекбера Гысымова "Традиции градостроительства в Нахчыване", д.ф.фил. Эльхана Мамедова "Новый взгляд на исследование и пропаганду игр в детском фольклоре" (Институт Искусств, Языка и Литературы Нахчыванского Отделения НАНА), д.ф.и. Шамиля Наджафова, д.ф.и. Анара Агаларзаде, д.ф.и. Вагифа Асадова и Фархада Фарманова "Новые памятники и образцы материальной культуры, найденные на территории Азербайджана" (Институт Археологии и Этнографии НАНА), доктора философии Ханны Рудык "Азербайджанские ковры в коллекции Музея Ханенко в Киеве" (Украина) и др.

Главный редактор журнала - заслуженный деятель искусств, доктор исторических наук, профессор Видади Мурадов.

Н. Гасымова