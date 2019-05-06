В Бакинском книжном центре состоялась презентация первой книги генерального директора "Бизнес-диалог медиа", председателя Комитета по деловым коммуникациям и социальным инновациям ТПП Московской области, члена Союза журналистов России Марии Суворовской "Качели над Каспием" на русском и азербайджанском языках, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На русском языке книга была с большим успехом представлена в декабре 2018 года в Москве.

Мария Суворовская - бизнес-леди, издатель, общественный деятель и любящая супруга и мама. Мария не раз была в Азербайджане, поэтому сборник стал своеобразным символом ее любви к нашей стране. Мария испытывает особые чувства к Азербайджану, его культуре и традициям, поэтому так часто показывает его в своем творчестве и гуманитарных проектах.

Приветствуя гостей, Мария Суворовская рассказала об идее зарождения романа, своей любви к Баку и дальнейших планах. События в книге "Качели над Каспием" происходят на берегу Каспия, в Азербайджане. Она собрала истории разных женщин, переживших любовь, попавших в ситуацию эмоциональных качелей. Море объединяет судьбы, лечит, меняет, вдохновляет и заставляет сделать выбор. У каждой из героинь он свой. Уникальный, неповторимый, как почерк, как линия жизни. Что касается прототипов героинь. Каждая девушка, раскрытая в повести, стала собирательным образом тех людей, которых автору приходилось когда-либо встречать.

"Каждый из нас, наверное, хотя бы раз в жизни попадал в эмоциональные качели. Они вызываются любовью, страстью, жаждой приключений - любыми сильными эмоциями и зачастую некой неопределенностью. Раскачивать они могут довольно долго. Но у человека всегда есть выбор: остановить эти качели или нет. Кто-то выбирает драйв, адреналин, а кто-то предпочитает тишину и спокойствие. Каждая героиня повести в какой-то момент жизни останавливает эти качели, принимает решение поставить точку. Наверное, не все истории моих героинь заканчиваются так, как хотелось бы читателю. Но именно это делает их жизненными, реальными и близкими каждому читателю", - раскрывает секрет названия книги Мария Суворовская.

Автор верит, что книга "Качели над Каспием" вызовет любовь людей к Азербайджану, что им захочется побывать на берегу Каспийского моря и испытать то, что чувствовала она.

"Приезжая в Баку, я садилась с чашечкой кофе за столик на набережной и наслаждалась теплым солнечным днем. И мне казалось , что мой заряд жизненной энергии сразу восполняется. Именно в такие моменты меня посещало вдохновение. Услышанные истории стали сюжетами повести. Я никогда не отождествляла себя с главной героиней, просто стремилась показать Азербайджан таким, каким его вижу. Местом, где любой человек может найти новые силы и вдохновение. Конечно, для сюжета этого мало. Веками в центре литературы был человек. А любовь все равно остается чем-то неизведанным. Даже сейчас любой человек ищет себя и в этом удивительном чувстве, а такие места, как Азербайджан, помогают на этом нелегком пути. Я очень люблю этот город, люблю его запах, кухню. Наверно, именно поэтому книга связана и с гастрономической темой. Каждая глава названа определенным традиционным для этой страны блюдом. История "Качели над Каспием" полна запахов Баку, полна его вкуса и страсти", - рассказывает о работе над книгой Мария.

А интерес к Баку у Марии появился еще в родном Подмосковье.

"У моих бабушки с дедушкой, живущих раньше в подмосковной Коломне, была соседка - Зинаида Самсоновна, влюбленная в свою Родину - Баку. Она всегда с большой любовью относилась к родному городу. Часто рассказывала мне о нем. Долгое время мне очень хотелось увидеть его, и вот, в первый раз, побывав в нём семь лет назад, я влюбилась в него с первой встречи. Баку поразил меня своей красотой и атмосферой! Я буквально влюбилась в этот город, поэтому каждый раз жаждала новой встречи. Раз за разом мне здесь попадались удивительные люди: добрые и гостеприимные. Таких больше нигде нет! Видимо, после этого на подсознательном уровне стали появляться какие-то новые проекты, начинания, которые снова и снова приводили меня в Баку. Я много раз была в Азербайджане. Это были и рабочие визиты, и простые неделовые поездки. Связь с местом с каждым годом крепчала, и сейчас Баку для меня - практически родной город. Каждый визит в Азербайджан - это приятные эмоции, добрые встречи, новые знакомства, хорошие деловые контакты, гуманитарные связи".

Автор поблагодарила Фонд Гейдара Алиева, Россотрудничество и посольство России в Азербайджане, а также Baku Book Center за содействие в организации мероприятия. Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, ведущий вечера, актер и режиссер Александр Гаджиевский, солист группы "Шерон" Рустам Зейналлы поздравили автора, пожелали ей дальнейших успехов.

На презентации был также показан музыкальный клип на песню "Я дышу Баку" на слова Марии Суворовской и музыку Леси Ярославской. Режиссер и аранжировщик - Рустам Зейналлы. В клипе снялся заслуженный артист Бахрам Багирзаде. Вечер продолжился автограф-сессией Марии Суворовской и концертом.

По словам Марии Суворовской, другой ее проект - журнал "World Business Guide. Азербайджан" будет посвящен деловому взаимодействию Азербайджана с Россией и другими странами мира.